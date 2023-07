Granita siciliana morbida uguale a quella del bar e senza gelatiera

Siete mai stati in vacanza in Sicilia? Allora sicuramente avete mangiato la granita al limone, morbida e soffice una vera delizia al palato. Ora volete ottenere una perfetta granita proprio come quella del bar ? Ecco a voi la ricetta originale della granita siciliana. Non servirà neppure la gelatiera per ottenere questa morbida granita. Ora provatela perchè basteranno solo 3 ingredienti.

Ingredienti per la granita al limone siciliana morbida

500 ml Acqua

250 ml Succo di limone

210 gr di Zucchero

Procedimento

Spremete i limoni. Mi raccomando, è importante che sia succo spremuto da limoni freschi e biologici. Quello del supermercato non va bene!

Mettete in un pentolino acqua e zucchero e scaldate il tutto a fuoco lento, mescolando fino a che lo zucchero non sarà sciolto. Non portate a bollore e lasciate raffreddare.

Aggiungete il succo di limone filtrato nell’acqua e zucchero e trasferite il tutto in una scodella di vetro che andrete a mettere in freezer per 30 minuti. ( il trucco per far creare subito i cristalli di ghiaccio e non coprire la scodella con il coperchio e utilizzare una terrina larga e bassa )

Trascorsi i 30 minuti in freezer, tirate fuori la granita, mescolate e pestate con una forchetta per rompere i cristalli di ghiaccio. Ripetete l’operazione circa 3 o 4 volte. Poi lasciatela riposare in freezer preferibilmente tutta la notte con coperchio.

Prima si servire la granita, ricordate di tirarla fuori dal freezer circa 20 minuti prima affinchè si ammorbidisca, potete servirla accompagnata da una morbidissima brioche siciliana e un ciuffo di panna montata. Se amate il limone vi consigliamo di realizzare i muffin glassati al limone oppure per dissetarvi questa gustosa limonata.