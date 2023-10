Greta Thunberg è stata arrestata a Londra durante una protesta

L’attivista per il clima è stata arrestata a Londra durante una protesta per il clima e portata via dalla polizia locale. L’attivista era giunta nella capitale britannica in vista dell’Energy Intelligence Forum, una kermesse che ospita tutte le maggiori aziende produttrici di energia del nostro pianeta. L’incontro sta avendo luogo all’hotel InterContinental Park Lane e centinaia di protestanti hanno bloccato gli ingressi della struttura per impedire il regolare svolgimento dell’evento.

Le vibranti proteste sono state indette dalla ONG ecologista Fossil Free London. In un durissimo comunicato la ONG ha puntato il dito contro il boom dei ricavi che è stato registrato negli ultimi 365 giorni dalle aziende petrolifere. Secondo i protestanti, gli utili sarebbero stati reinvestiti direttamente nell’espansione dei combustibili fossili, e non nell’energia verde come da promesse dichiarate in precedenza.

Tornando alla protesta i manifesti avrebbero agito intorno alla zona di Hyde Park per impedire ai partecipanti all’Energy Intelligence Forum di entrare nell’hotel e a quel punto è intervenuta Scotland Yard arrestando cinque persone, compresa Greta Thunberg.

Poco prima dell’arresto l’attivista svedese famosa in tutto il mondo aveva parlato con i giornalisti presenti in loco, dichiarando la sua totale contrarietà a quelli che sarebbero degli incontri tenuti a porte chiuse tra i politici e le lobby della produzione petrolifera.

Greta Thunberg è stata già arrestata in diverse occasioni e anche questa volta si è fatta fotografare mentre veniva portata via di peso dagli agenti con un sorriso appena accennato in volto.