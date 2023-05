Guardiani della Galassia: Volume 3 è nelle sale italiane

Il nuovo film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3 è da oggi nelle sale italiane e, per celebrare l’uscita dell’attesissimo lungometraggio scritto e diretto da James Gunn, volti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web hanno potuto assistere ieri sera, martedì 2 maggio, alla proiezione in anteprima italiana presso gli East End Studios di Milano.

Tra gli ospiti della serata,

Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Colla Zio, Tredici Pietro, Bias, Sergio Sylvestre, Nick Cerioni, Fulvio Marino, Luca Marini, Luciano Spinelli, Matteo Pelusi, Maryna, Ludovica Olgiati, e molti altri ancora.

Diversi gli ospiti che, durante la serata, hanno indossato il casco di Star-Lord della linea Marvel Legends di Hasbro FAN per immergersi ancora di più nell’atmosfera del film. La nuova replica in scala 1:1 è altamente dettagliata, con luci e suoni che permettono a chiunque lo indossi di immedesimarsi in un vero Guardiano della Galassia.



Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.



Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.



Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.