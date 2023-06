Guenda Goria delusa: “Non potrò avere figli naturalmente”

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello Vip. E’ anche una bravissima e talentuosa pianista e ha alcune esperienze come attrice. Molto attiva sui social la giovane condivide molto spesso la sua quotidianità e rivela anche momenti del suo privato.

Legata a Mirko Gancitano dal 2021 è molto felice d’aver trovato l’amore e vorrebbe diventare mamma al più presto. In più occasioni ha espresso il suo desiderio di maternità e in passato è stata anche ricoverata d’urgenza a causa di problemi ginecologici. Oggi Guenda si è mostrata affranta. In una diretta Instagram ha confessato che non potrà avere figli in modo naturale e questo per una malformazione delle tube.

Ne ha una sola e a quanto pare non funziona bene. Questo è quanto rivelano le ultime analisi, un esito che non si aspettava e che l’ha lasciata senza parole: “Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura.” L’ex gieffina si sottoporrà a metodi alternativi, non rinuncerà a diventare mamma.

Guenda Goria affetta da endometriosi: operata d’urgenza

La figlia di Maria Teresa Ruta è affetta da affetta da endometriosi, patologia che causa dei sintomi molto dolorosi e nei casi più gravi richiede un intervento immediato. Lo scorso Luglio Guenda è stata operata d’urgenza e l’è stata rimossa una tuba: “Mi hanno tolto una tuba… Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo.

Non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita ho fatto ridere Mirko perché gli ho detto che avevo paura dell’operazione e lui mi ha detto che invece ero stata già operata.” Ha raccontato ai follower. Ora le cose sono cambiate e a quanto pare la Goria non potrà diventare mamma in modo naturale e questo la spaventa.