Guendalina Tavassi no al GFVIP: “Sono troppo trash”

La rivoluzione voluta da Piersilvio Berlusconi a Mediaset coinvolge anche una serie di programmi cult della rete. Salotti dove personaggi definiti trash hanno intrattenuto il pubblico in modo ironico e divertente sono destinati a scomparire. Oggi l’Ad della rete generalista desidera dare maggiore compostezza anche ai reality per questo ha messo Signorini e il suo Gfvip sotto osservazione chiedendogli di mettere insieme un cast decisamente più selettivo.

Tra i possibili nomi citati anche quello di Guendalina Tavassi che è già entrata nella casa e ha fatto anche l’Isola dei famosi. L’influencer ha garantito che non sarà tra gli inquilini della prossima stagione del reality di Cinecittà. Lavora con i social e accetta le proposte tv solo quando le sente sue. Inoltre si è definita un personaggio trash e di conseguenza non idoneo alle richieste dei vertici di rete:

“No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso”. Guendalina ha poi spiegato che oggi è appagata e soddisfatta e non sente il bisogno di partecipare ad un altro reality anche se al GF direbbe subito di si: “Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio.” Ha poi concluso: “Non sono una malata di televisione, ma del GF sì. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash”.

Guendalina Tavassi: “Il trash? E’ bello”

Nonostante un certo atteggiamento snob nei confronti d’alcuni personaggi definiti volgari e trash da parte delle dirigenze dei vari canali tv, è legittimo affermare che per un lungo periodo questo tipo di televisione ha tenuto banco e ha intrattenuto il pubblico.

Oggi c’è un opportuno cambio di rotta, ma Guendalina Tavassi veterana dei reality non ha nessun problema a definirsi trash: “Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega; è bello il trash!”. Signorini coglierà l’appella dell’iconica influencer?