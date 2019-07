Guerre & Pace FilmFest a Nettuno dal 16 al 21 luglio 2019

La rassegna ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti, organizzata dall’Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, rappresenta una vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace e propone proiezioni di lungometraggi, documentari in collaborazione con Cinecittà Luce e presentazioni di libri. Il tema di questa edizione Biografie di guerra, tocca diverse tematiche della nostra storia. Tanti i film, diversi tra loro per stile e ambientazione, che hanno però la forza di portarci dentro le guerre e di comporre una memoria storica.

L’elenco delle proiezioni

Da uno sguardo che ha significato l’inferno delle guerre e l’eden di una piccola patria (Il mare della nostra Storia di Giovanna Gagliardo), all’impresa di un episodio che è entrato nella mitologia bellica (Il destino degli uomini di Leonardo Tiberi); dal tragico destino del Che (Che – Guerriglia di Steven Soderbergh) ai teatri di guerra delle popolazioni civili istriane (Red Land – Rosso Istria di Maximiliano Hernando Bruno); dalle considerazioni di una filosofa ebrea tedesca sulla ”banalità del male” (Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta) alle tensioni razziali (Race – Il colore della Vittoria di Stefan Hopkins) e allo sterminio dei nazisti contro gli ebrei (Black Book di Paul Verhoeven).

Il diciassettesimo Guerre & Pace FilmFest vuole offrire anche quest’anno un’occasione di riflessione sulla storia, perché la memoria di questi uomini e di queste donne, delle loro gesta e delle loro voci non vada persa e dimenticata, avendo il coraggio di accendere i riflettori su fatti storici dimenticati e osteggiati per lungo tempo. Ad inaugurare il Festival lunedì 16 luglio Giovanna Gagliardo ed il suo film Il mare della nostra Storia che racconta la ricca e tumultuosa storia della Libia, attraverso immagini di archivio toccate dall’incanto, sequenze d’attualità entrate nella memoria e testimonianze d’eccezione.

Completano il ricco programma delle proiezioni, le presentazione di due libri: La Visione di Trump di Germano Dottori che indaga sui retroscena dell’ascesa e sugli obiettivi del miliardario Donald Trump e Cacciateli! di Concetto Vecchio che racconta l’inizio di una campagna di odio in Svizzera contro gli emigrati italiani che sfocerà nel referendum del 7 giugno 1970. Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Difesa, dal Ministero dei Beni, sostenuto dalla Regione Lazio e dal Comune di Nettuno e premiato nel 2005 dalla Presidenza della Repubblica per l’alto valore culturale e artistico, Guerre & Pace FilmFest è una rassegna unica in Italia a carattere ricorrente.