Hai mal di testa? Non mangiare questi cibi

Se hai mal di testa frequente devi sapere che non sei il solo o la sola a soffrire di questo terribile disturbo. I motivi per cui viene l’emicrania sono tanti e quando questo dolore arriva spesso è bene fare un’indagine medica approfondita. Sicuramente i dottori vi consiglieranno due cose: la prima è di fare delle analisi specifiche, la seconda è di indagare nelle vostre abitudini alimentari e di vita. Partendo dal cibo, infatti, si è scoperto che l’assunzione frequente di molti alimenti può favorire il mal di testa. In qualche caso è bene sostituirli del tutto, in altri è sufficiente moderarne il consumo.

Cibi e bevande da evitare se soffri di emicrania

Ci sono dieci cibi che medici e nutrizionisti consigliano di evitare se hai mal di testa frequente. I motivi sono diversi, ad esempio hanno troppi zuccheri o conservanti, sono pesanti da digerire, hanno troppi carboidrati, hanno un sapore o un odore molto forte. Ebbene, la lista dei dieci alimenti da evitare è la seguente.

Alcol Bevande dietetiche e snack Salumi Salsa di soia Alimenti con glutammato monosodico Avocado Banane Formaggio Gomme da masticare Caffè e bevande eccitanti

Perché bisogna evitare questi cibi se hai mal di testa

In questa lista di dieci alimenti da evitare se hai mal di testa, troviamo molti cibi che vengono esclusi o ridotti nelle diete dimagranti o ipocaloriche. Questo perché contengono troppi zuccheri, grassi o conservanti che il corpo ha difficoltà a smaltire. Ci sono poi delle motivazioni da ricercare per ogni singolo alimento.

Alcol, caffè eccitanti, bevande dietetiche e snack, ad esempio, è risaputo che bisogna evitarli o moderarli quando si soffre di emicrania. Partiamo dall’alcol, quindi un semplice bicchiere di birra o vino, il suo effetto sul corpo è devastante. La testa inizia a girare se non si è abituati, invece per chi beve più spesso vive l’esperienza post bevuta fatta di confusione, nervosismo e pesantezza.

Il caffè come il tè viene consumato in Italia tantissimo nonostante i medici consiglino un limite di quattro tazzine. Bevande ricche di caffeina ed eccitanti sono anche la coca cola e altre dolcificate o energetiche. Se avete bisogno di zuccheri o qualche cosa di fresco e dolce è meglio scegliere la frutta.

Adesso che si avvicina la stagione fredda, tutti vorranno acquistare e abbuffarsi con salumi e formaggi. In Italia ne abbiamo di buonissimi e quindi è un acquisto importante per la nostra cucina e il nostro palato.

Purtroppo, i salumi hanno degli elementi che influiscono sui vasi sanguigni. Parliamo dei nitrati e dei nitriti usati come conservanti che, purtroppo, non sono adatti a chi soffre di emicrania. Tra i formaggi, evitare invece quelli che contengono la tiramina, ad esempio lo cheddar, il camembert, alcuni svizzeri.

Nella lista abbiamo indicato due condimenti di base e di accompagnamento. Parliamo della salsa di soia usata nelle pietanze orientali e di quello che troviamo spesso nei dati, parliamo del glutammato monosodico. Ecco, anche nella scelta dei condimenti e degli insaporitori fate attenzione a questi due alimenti elencati.