Hai problemi di colesterolo? Forse dovresti mangiare questo frutto

Un famoso ed antico detto, recita: “una mela al giorno leva il medico di torno”. Tale diceria ha un fondamento: le mele sono un frutto salutare in grado di abbassare il colesterolo e ridurre il rischio cardiovascolare.

Tali proprietà del frutto sono state confermate da uno studio di alcuni ricercatori britannici, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, al quale hanno partecipato anche i ricercatori della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige e dell’Università di Trento – Athanasios Koutsos, Samantha Riccadonna, Maria Ulaszewska, Fulvio Mattivi, Pietro Franceschi, Kajetan Trošt, Francesca Fava, Daniele Perenzoni, Kieran Tuohy.

L’esito dello studio sulle proprietà delle mele

Secondo la ricerca, per ridurre il colesterolo bisognerebbe mangiare due mele al giorno per almeno 8 giorni consecutivi. Per giungere a tali risultati, i ricercatori dell’università di Reading hanno analizzato 40 soggetti con un’età tra i 20 ed i 69 anni. Coloro che soffrivano di una ipercolesterolemia leggera, hanno abbassato il livello di colesterolo “cattivo” consumando due mele al giorno. Infatti, le mele riducono la quantità di Ldl, cioè le lipoproteine a bassa densità conosciute anche come “colesterolo cattivo”.

La varietà di mele che è stata utilizzata per lo studio, è la renetta proveniente dal Canada, una tipologia di mela ricchissima di fibre e polifenoli. Tuttavia, i fautori della ricerca hanno confermato che anche le altre mele garantiscono lo stesso effetto.

La ricerca è stata effettuata anche su alcuni soggetti che hanno consumato del succo di mela, proveniente dagli stessi frutti somministrati ad altri partecipanti alla ricerca. La riduzione di colesterolo si è verificata solamente per chi ha consumato il frutto per intero. Nel succo, infatti, sono presenti gli zuccheri che aumentano le calorie, pertanto non si ottiene l’effetto di riduzione delle calorie.