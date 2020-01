Harry e Megan: il Primo Ministro Boris afferma che il Paese gli augura un buon futuro

In primavera non potranno più utilizzare i loro titoli

Contrariamente a quanto affermato da diversi tabloid, il paese augura a Harry e Megan un felice futuro. Ad annunciarlo é stato il primo ministro Boris Johnson che in una dichiarazione ha affermato che l’intero paese augura del bene al duca e alla duchessa del Sussex per un futuro di felicità e serenità.

Harry e Megan hanno rinunciato ai doveri reali e hanno così perso i loro titoli di HRH, abbreviazione di Sua Altezza Reale.

Con i nuovi accordi, in primavera, la coppia non utilizzerà più i titoli di Sua Altezza Reale e non potrà più rappresentare formalmente la regina. I titoli per Megan ed Harry saranno di Duchessa e Duca.

A cosa hanno rinunciato Harry e Meghan oltre ai titoli

La coppia non riceverà più fondi pubblici per i doveri reali e dovranno rimborsare £ 2,4 milioni di sterline, denaro dei contribuenti, utilizzato per la ristrutturazione di Frogmore Cottage. La casa a Windsor, resterà la loro casa di famiglia ma dovranno pagarne l’affitto. La loro vita sarà divisa tra il Regno Unito e il Canada.

Harry e Meghan manterranno tutte le loro cause private e i patrocini, incluso Invictus e i vari patrocini che detengono separati dalla Regina. L’uscita della coppia dalla famiglia reale non ha precedenti e potrebbe diventare un modello per gli altri membri della famiglia.