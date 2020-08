A breve sul mercato arriva Haylou Smart Watch 2, l’orologio tecnologico che costa pochissimo e che può rivelarsi, soprattutto per gli sportivi, una valida alternativa ai prodotti più costosi.

Quali sono le caratteristiche tecniche dello Haylou Smart Watch 2

L’aziena Haylou, che dietro ha un sostegno niente male visto che è appoggiata da Xiaomi, è pronta a lanciare sul mercato il proprio smartwatch, ovvero lo Haylou Smart Watch 2. Attualmente, si è potuto vedere questo device solo su JD.com, in quanto l’annuncio ufficiale (per quanto imminente) non è ancora arrivato.

Benché sia un orologio economico, questo dispositivo dovrebbe presentare comunque delle caratteristiche tecniche davvero interessanti. Infatti, molto probabilmente sarà dotato di un display TFT della grandezza di 1.4 pollici, mentre per quanto riguarda la risoluzione ci dovrebbero essere 320 x 320 pixel più un vetro 2.5D.

Invece, per misurare costantemente la frequenza cardiaca è stato inserito un sensore ottico. Per quanto riguarda il peso lo Haylou Smart Watch 2 è davvero molto leggero, in quanto non supera i 38 grammi. Un ulteriore vantaggio, è rappresentato anche dalla certificazione IP68 che garantisce una scocca resistente all’acqua. Tra l’altro, questo smartwatch possiede la bellezza di 12 diverse modalità sportive, le quali nello specifico permettono di impostare:

La corsa all’aperto

La passeggiata

Il ciclismo

L’alpinismo

Lo spinning

Lo yoga

La corsa indoor

L’allenamento libero

La ginnastica

Il basket

Il calcio

Il canottaggio

Però, senza ombra di dubbio il punto forte è rappresentato dalla batteria, o meglio la sua durata, in quanto il device con una sola ricarica dovrebbe avere un’autonomia di 20 giorni. Se fosse vero, sicuramente si tratterebbe un aspetto molto insuale per un dispositivo di questo tipo.

Per quanto riguarda il prezzo, questo si rivela molto conveniente, perché in elenco risulta fissato a circa 129 yuan (che corrispondono a circa 15 Euro), mentre per la vendita risultano 169 yuan (che corrispondono a circa 20 Euro). Al momento, però non si sa se lo smartwatch arriverà anche sul mercato Europeo.