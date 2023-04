Highlight maggio 2023 Cartoon Network

THE NEW SCOOBY-DOO MYSTERIES

Arriva su Cartoon Network (canale 607 di Sky) The New Scooby-Doo Mysteries, la serie del 1984 con protagonista il mitico Scooby-Doo, l’alano detective entrato nel cuore di intere generazioni.

L’appuntamento per grandi è piccoli è dal 1° maggio dal lunedì al venerdì alle 19.15.

La banda della Mystery Machine è qui affiancata dal nipote di Scooby, Scrappy Doo. A differenza di suo zio, Scrappy è costantemente alla ricerca di una missione adrenalinica, e non c’è nulla che Scooby e Shaggy possono fare per impedirgli di gettarsi a capofitto contro ogni fantasma o mostro che incontrano…

CARTOON NETWORK

è un canale Warner Bros. Discovery presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue. In Italia è disponibile sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Il canale offre al suo pubblico entertainment di qualità dai Cartoon Network Originals come Ben 10, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, Clarence, Craig ecc fino a prestigiose acquisizioni internazionali. Inoltre, su CartoonNetwork.it, più di 100 giochi brandizzati con i personaggi più amati del canale, downloadables, video, oltre a concorsi ed iniziative speciali.

