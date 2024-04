Highlights aprile 2024 Boomerang

IL MONDO SECONDO JESSICA – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dall’8 aprile dal lunedì al venerdì ALLE 19.20.

Arriva in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) IL MONDO SECONDO JESSICA, spin-off di CRAIG, l’amata serie targata Cartoon Network.

Un fantastico sguardo sul mondo da parte di una bambina di cinque anni che si diverte a fare la grande.

Il suo nome è Jessica, sorella minore di Craig, che sta imparando a entrare nel modo dei bambini più grandi cominciando dalle piccole cose, dai gesti quotidiani che per lei sembrano invece grandi avventure.

La sua ironia e la voglia di divertirsi sempre le fanno compagnia in questo viaggio alla scoperta di sé stessa e degli altri.

Jessica imparerà ben presto quanto sia difficile e allo stesso tempo divertente crescere.

BUGS BUNNY COSTRUZIONI – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dall’8 aprile tutti i giorni alle 18.05.

Arrivano in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) le nuove attese avventure di BUGS BUNNY COSTRUZIONI con protagonista la banda dei piccoli Looney Tunes!

Bugs Bunny, Lola, Daffy, Porky e Titti, aiuteranno ancora i loro concittadini, gli abitanti di Looneyburg, costruendo magnifici edifici.

Che si tratti di una nuova pista o di un gelato gigante, nessuna impresa per i Looney Tunes costruttori si rivela impossibile grazie anche ai loro incredibili veicoli personalizzati e allo spirito di squadra.

In questi nuovi episodi i costruttori Looney si cimenteranno nella realizzazione di: una cameretta da letto per bambini, una base spaziale, una tenda da campeggio e molto altro!

BUGS BUNNY COSTRUZIONI combina la stravaganza e l’umorismo dell’iconico gruppo di personaggi attraverso storie e valori moderni.

Attraverso le avventure dei protagonisti, la serie stimola i bambini in età prescolare a sbloccare la propria immaginazione creando costruzioni fantasiose e fuori dagli schemi e mostrando quanto sia essenziale coltivare abilità quali l’espressione di sé, la risoluzione dei problemi, la collaborazione, la comunicazione e il pensiero scientifico e matematico.

ELLA TRA LE STELLE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dall’8 aprile dal lunedì al venerdì alle 21.00.

Il fascio della Galassia torna ad incantare i fan di Boomerang (canale 609 di Sky) con i nuovi avvincenti episodi di ELLA TRA LE STELLE.

È l’anno 3021 nella Via Lattea e qui, la gioiosa Ella di otto anni parte con i suoi amici per emozionanti avventure all’insegna della scoperta.

Nonostante la sua giovane età, Ella sa già parecchio sullo spazio… ma c’è sempre qualcosa di nuovo da esplorare! Con i suoi migliori amici, Slippy (un nativo dello spazio) e l’alieno Madhu, la giovane protagonista affronta con coraggio ed entusiasmo le sfide che si presentano lungo il cammino e anche se avvolte le cose non vanno come erano state pianificate, Ella non lascia mai che ciò ostacoli il divertimento “interstellare”.

La ragazza vive in una stazione spaziale situata tra Marte e Giove con sua madre, una talentuosa scienziata, il padre, un ingegnere che gestisce un servizio di traino galattico, e la deliziosa sorellina Tilly.

Oltre alle missioni galattiche, i giovani protagonisti dovranno affrontare le sfide tipiche dei bambini della loro età come il desiderio di indipendenza, imparare ad andare d’accordo con gli altri, essere sempre più autonomi, comprendere l’importanza della responsabilità e sapere quando chiedere l’aiuto degli adulti.

La serie propone ai piccoli spettatori storie avvincenti e coinvolgenti che invogliano a guardare verso il cielo e a chiedersi cosa potrebbe esserci là fuori.

D’altronde, il cielo fa parte integrante del nostro pianeta, proprio come gli oceani e le foreste.

Ogni episodio è all’insegna delle emozioni, delle avventure e della scienza da vivere in compagnia della curiosa, tenace e determinata Ella, il realista Slippy e l’amabile Madhu, in un affascinante viaggio alla scoperta di sé stessi e del mondo.

METEOHEROES – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 22 aprile dal lunedì al venerdì alle 19.45.

Approdano in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) le nuove avvincenti avventure di MeteoHeroes.

Tornano sul canale le missioni di salvataggio dei sei piccoli supereroi della squadra MeteoHeroes. Tra tanti nuovi gadget a disposizione e i viaggi intorno al mondo per salvare la flora e la fauna terrestre, il divertimento è assicurato in compagnia di questi piccoli eroi che ce la mettono tutta per rendere il pianeta Terra un posto migliore e combattere le conseguenze del cambiamento climatico.

Questa stagione inoltre vedrà la partecipazione di Antonio Giuliacci in versione cartoon!

Attraverso le avventure di sei giovanissimi supereroi, lo show animato racconta in modo divertente le tematiche del cambiamento climatico, insegnando il rispetto della natura e l’importanza dell’ecologia.

La serie segue le appassionanti avventure che vedono protagonisti Pluvia, Nubes, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo, il team di supereroi che insegnerà ai piccoli spettatori cosa vuol dire prendersi cura del proprio Pianeta, affrontando temi di grande attualità come il riscaldamento globale, la deforestazione e l’inquinamento in maniera istruttiva e divertente.

Il giorno del loro decimo compleanno

Pluvia, Nubes, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo scoprono di avere poteri speciali. Possono infatti scatenare gli agenti atmosferici: far cadere la pioggia e la neve, scagliare fulmini e far risuonare tuoni, scatenare il vento, scaldare la terra e sciogliere i ghiacci. I piccoli protagonisti, ciascuno dotato di uno specifico superpotere, provengono da diversi angoli del Pianeta: Pluvia, che è in grado di far cadere la pioggia, è americana, Nubes arriva da Buenos Aires e riesce a controllare le nuvole, Ventum arriva da Cape Town, in Sud Africa, ed è in grado di scatenare i venti, Nix è originaria della Cina e può far cadere la neve, Thermo arriva da Roma e ha il controllo della temperatura, mentre l’australiano Fulmen è in grado di far cadere potentissimi fulmini dal cielo.

I piccoli eroi dovranno combattere il più terribile dei nemici: l’inquinamento provocato dalle cattive abitudini e dai comportamenti nocivi degli esseri umani. La squadra di MeteoHeroes porterà avanti con coraggio un’importantissima missione: salvare la Terra dal cambiamento climatico, promuovendo il rispetto della Natura e dell’Ambiente.

Il loro quartier generale è un’avveniristica centrale dove l’intelligenza artificiale Tempus, guidata da scienziati e meteorologi del CEM (Centro Esperti Meteo), che li addestrerà a controllare i loro poteri. Il CEM è una struttura internazionale, situata presso il massiccio del Gran Sasso, diretta dalla scienziata Margherita Rita, nome che rende omaggio a due grandissime donne scienziate: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Da qui i MeteoHeroes, grazie al teletrasporto, si muoveranno in giro per il mondo, risolvendo emergenze climatiche e ambientali.

Un messaggio importante e attualissimo, veicolato in maniera divertente e coinvolgente, attraverso una serie comedy che permetterà ai bambini di imparare tante nuove nozioni sul mondo dell’ecologia, comprendendo quanto sia importante fare attivamente la propria parte.





