Highlights marzo 2024 Boomerang

BATWHEELS – STUNT “CHIAMIAMOLE BATWHEELS”

Tutti i giorni alle 18.05.

Prosegue su Boomerang (canale 609 di Sky) un imperdibile appuntamento dedicato ai mitici veicoli di Batwheels.

Tutti i giorni alle 18.05, ogni settimana sarà dedicata a uno dei protagonisti di Batwheels, il nuovo e primo imperdibile show targato DC dedicato al pubblico prescolare con al centro i super veicoli di Batman, Robin e Batgirl.

Un’occasione unica per conoscere meglio BAM, la Batmobile leader del team che, proprio come Batman, ha un forte senso della giustizia; REDBIRD, la macchina sportiva di Robin dal caratteristico colore rosso fuoco, è il “fratello minore” del gruppo, entusiasta, curioso e desideroso di mostrarsi degno aiutante di Bam; BIBI, la coraggiosa moto di Batgirl è la più veloce del gruppo ma anche la più impulsiva e spesso si tuffa nelle missioni senza aver prima definito una strategia; BUFF, il Bat monster truck è il “forzuto” della squadra, capace di travolgere qualsiasi ostacolo ma è anche di gran cuore, un “gigante gentile” che deve ancora imparare a gestire la sua forza; e infine, BATWING, il supersonico jet di Batman, il più intelligente e sicuro membro del gruppo.

Non mancheranno avvincenti sfide con i veicoli dei malvagi di Gotham City.

A supportare il team, ci saranno come sempre BATMAN che, come una figura paterna, motiva le giovani Batwheels; ROBIN, che nel corso della serie diventerà sempre più sicuro delle proprie capacità; e BATGIRL, l’esperta di tecnologia, sempre pronta all’azione.

Nelle loro avventure, le Batwheels impareranno a conoscere ed affrontare gli imprevisti della vita.

I piccoli spettatori possono osservare il mondo attraverso “i fari” dei protagonisti e riconoscersi in loro perché i veicoli di Batwheels sono proprio come dei bambini!

BATWHEELS vede al centro tante storie, misteri e avventure sempre all’insegna della comedy e dell’azione.

Lo show mostra ai bambini l’importanza dell’amicizia, del lavoro di squadra e della fiducia in sé stessi e verso la propria unicità.

METEOHEROES – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 4 marzo dal lunedì al venerdì alle 17.15.

Approdano in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) le nuove avvincenti avventure di MeteoHeroes.

Tornano sul canale le missioni di salvataggio dei sei piccoli supereroi della squadra MeteoHeroes. Tra tanti nuovi gadget a disposizione e i viaggi intorno al mondo per salvare la flora e la fauna terrestre, il divertimento è assicurato in compagnia di questi piccoli eroi che ce la mettono tutta per rendere il pianeta Terra un posto migliore e combattere le conseguenze del cambiamento climatico.

Questa stagione inoltre vedrà la partecipazione di Antonio Giuliacci in versione cartoon!

Attraverso le avventure di sei giovanissimi supereroi, lo show animato racconta in modo divertente le tematiche del cambiamento climatico, insegnando il rispetto della natura e l’importanza dell’ecologia.

La serie segue le appassionanti avventure

che vedono protagonisti Pluvia, Nubes, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo, il team di supereroi che insegnerà ai piccoli spettatori cosa vuol dire prendersi cura del proprio Pianeta, affrontando temi di grande attualità come il riscaldamento globale, la deforestazione e l’inquinamento in maniera istruttiva e divertente.

Il giorno del loro decimo compleanno Pluvia, Nubes, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo scoprono di avere poteri speciali. Possono infatti scatenare gli agenti atmosferici: far cadere la pioggia e la neve, scagliare fulmini e far risuonare tuoni, scatenare il vento, scaldare la terra e sciogliere i ghiacci.

I piccoli protagonisti, ciascuno dotato di uno specifico superpotere, provengono da diversi angoli del Pianeta: Pluvia, che è in grado di far cadere la pioggia, è americana, Nubes arriva da Buenos Aires e riesce a controllare le nuvole, Ventum arriva da Cape Town, in Sud Africa, ed è in grado di scatenare i venti, Nix è originaria della Cina e può far cadere la neve, Thermo arriva da Roma e ha il controllo della temperatura, mentre l’australiano Fulmen è in grado di far cadere potentissimi fulmini dal cielo.

I piccoli eroi dovranno combattere il più terribile dei nemici: l’inquinamento provocato dalle cattive abitudini e dai comportamenti nocivi degli esseri umani. La squadra di MeteoHeroes porterà avanti con coraggio un’importantissima missione: salvare la Terra dal cambiamento climatico, promuovendo il rispetto della Natura e dell’Ambiente.

Il loro quartier generale è un’avveniristica centrale dove l’intelligenza artificiale Tempus,

guidata da scienziati e meteorologi del CEM (Centro Esperti Meteo), che li addestrerà a controllare i loro poteri. Il CEM è una struttura internazionale, situata presso il massiccio del Gran Sasso, diretta dalla scienziata Margherita Rita, nome che rende omaggio a due grandissime donne scienziate: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Da qui i MeteoHeroes, grazie al teletrasporto, si muoveranno in giro per il mondo, risolvendo emergenze climatiche e ambientali.

Un messaggio importante e attualissimo, veicolato in maniera divertente e coinvolgente, attraverso una serie comedy che permetterà ai bambini di imparare tante nuove nozioni sul mondo dell’ecologia, comprendendo quanto sia importante fare attivamente la propria parte.





LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY

Dall’11 marzo dal lunedì al venerdì alle 18.05.

Torna su Boomerang (canale 609 di Sky) l’appuntamento con l’amatissima serie TV LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY.

È il sogno di ogni bambina rimpicciolirsi e giocare nella casa delle bambole dei propri sogni e Gabby, la protagonista del nuovo, originalissimo show – realizzato combinando una parte cartoon e una in live action – aiuterà a farlo.

Con un po’ di magia coinvolgerà i piccoli spettatori nel suo fantastico mondo, in compagnia di irresistibili gattini e con tante strabilianti avventure.

Gabby è una bambina di undici anni ottimista e determinata che accetta i suoi difetti e riesce sempre a trasformare ogni errore in una crescita. È irrefrenabile, ama i gatti – dai quali è circondata! – cucinare e stare insieme ai suoi amici. Ha un vero e proprio talento: quello di mettersi sempre in mezzo a situazioni divertenti, con un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessa e della vita.

Il suo migliore amico Pandy Panda nel mondo reale è un peluche,

ma quando Gabby apre la sua casa delle bambole prende vita! Pieno di energie e amante degli scherzi, è sempre al suo fianco, pronto ad affrontare ogni avventura con un sorriso e uno spuntino.

Dopo aver ricevuto la sorpresa della casa delle bambole dell’episodio attraverso la sua meow meow mailbox, Gabby si prepara in un meticoloso unboxing e, una volta aperta la casa delle bambole, tutto ciò che deve fare è mettere le scintillanti orecchie da gatto e cantare la canzoncina di rimpicciolimento, dando il via a sempre nuove avventure.

I bambini potranno quindi divertirsi insieme a Gabby e agli altri amici gatti – Dolcetto, Birbagatto, Siregatta, Dj Catnip, Gattina Fatina e Cuscigatta- giocando, creando, ballando e imparando nuove cose ogni giorno.

La serie, colorata e vivace, è ricca di musica, avventure e magia, elementi che la rendono unica nel suo genere e assolutamente imperdibile per i piccoli fan del canale.

PASQUA CON SIMONE E DINO RANCH

Dal 28 marzo al 2 aprile Boomerang (canale 609 di Sky) festeggia la Pasqua con due show amatissimi dal suo pubblico: SIMONE e DINO RANCH.

Entrambe le serie esaltano valori quali l’amicizia, il gioco di squadra, lo stare insieme e la famiglia.

Simone è l’amato coniglio bianco protagonista della serie pre-scolare tratta dai celebri libri illustrati di Stephanie Blake: un successo internazionale tradotto in oltre 20 lingue. Lo show, diventato un vero cult per grandi e piccoli, affronta attraverso le storie quotidiane del coniglietto e della sua famiglia, le tappe più importanti della crescita dei bambini.

Dino Ranch segue invece le avventure della famiglia Cassidy che vive in una fattoria di loro proprietà. Un luogo tutt’altro che ordinario, in quanto gli animali che lo popolano sono tutti dinosauri. Come giovani allevatori, i piccoli protagonisti imparano le basi del mestiere e assaporano la vita del ranch, che offre loro ogni giorno nuove e imprevedibili sfide.

BOOMERANG è

un canale Warner Bros. Discovery disponibile su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky) trasmette la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Destinato ai cartoon fan di ogni età, Boomerang trasmette grandi serie inedite come Be Cool Scooby Doo!, Bunnicula, Taffy, Yabba Dabba Dinosaurs e il meglio della slapstick comedy come Bugs!, Tom & Jerry Show, Mike il Carlino, Grizzy e i Lemming e molti altri. Su www.boomerangtv.it sono disponibili giochi, curiosità ed iniziative speciali.

Highlights febbraio 2024 Boomerang