Highlights febbraio 2024 Boomerang

BATWHEELS – STUNT

Dal 5 febbraio tutti i giorni alle 18.05.

Arriva su Boomerang (canale 609 di Sky) un imperdibile appuntamento dedicato ai mitici veicoli di Batwheels.

A partire dal 5 febbraio, tutti i giorni alle 18.05, ogni settimana sarà dedicata a uno dei protagonisti di Batwheels, il nuovo e primo imperdibile show targato DC dedicato al pubblico prescolare con al centro i super veicoli di Batman, Robin e Batgirl.

Un’occasione unica per conoscere meglio BAM, la Batmobile leader del team che, proprio come Batman, ha un forte senso della giustizia; REDBIRD, la macchina sportiva di Robin dal caratteristico colore rosso fuoco, è il “fratello minore” del gruppo, entusiasta, curioso e desideroso di mostrarsi degno aiutante di Bam; BIBI, la coraggiosa moto di Batgirl è la più veloce del gruppo ma anche la più impulsiva e spesso si tuffa nelle missioni senza aver prima definito una strategia; BUFF, il Bat monster truck è il “forzuto” della squadra, capace di travolgere qualsiasi ostacolo ma è anche di gran cuore, un “gigante gentile” che deve ancora imparare a gestire la sua forza; e infine, BATWING, il supersonico jet di Batman, il più intelligente e sicuro membro del gruppo.

Non mancheranno avvincenti sfide con i veicoli dei malvagi di Gotham City.

A supportare il team, ci saranno come sempre BATMAN che, come una figura paterna, motiva le giovani Batwheels; ROBIN, che nel corso della serie diventerà sempre più sicuro delle proprie capacità; e BATGIRL, l’esperta di tecnologia, sempre pronta all’azione.

Nelle loro avventure, le Batwheels impareranno a conoscere ed affrontare gli imprevisti della vita.

I piccoli spettatori possono osservare il mondo attraverso “i fari” dei protagonisti e riconoscersi in loro perché i veicoli di Batwheels sono proprio come dei bambini!

BATWHEELS vede al centro tante storie, misteri e avventure sempre all’insegna della comedy e dell’azione.

Lo show mostra ai bambini l’importanza dell’amicizia, del lavoro di squadra e della fiducia in sé stessi e verso la propria unicità.

LOS DOMINGOS – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 5 febbraio dal lunedì al sabato alle 17.15.

Arriva in esclusiva Prima Tv su Boomerang (canale 609 di Sky) una nuova imperdibile serie dedicata al target prescolare: LOS DOMINGOS.

I piccoli spettatori potranno unirsi a Sonia, Mel e al cugino Hugo (detto Tito) nelle loro spensierate domeniche, quando la scuola e il lavoro dei genitori lasciano il posto a giornate di divertimento in famiglia.

La serie racconta con uno sguardo colorato e stravagante – tipico dei bambini in età prescolare – le pigre domeniche trascorse con la propria famiglia e gli amici.

Ogni episodio è pieno di immaginazione e tanta musica.

I tre piccoli protagonisti vivono in un bellissimo villaggio costiero, colorato come gli allegri personaggi che lo abitano. Incastonato trai campi di angurie e colline, è un vivace sito di strade strette, negozi eccentrici e una animata piazza cittadina che ospita una vasta gamma di musicisti, artisti di strada, venditori di fiori e commercianti di cibo. A pochi minuti da qui, si trova l’apparentemente infinita e invitante spiaggia, il luogo perfetto per rilassarsi, costruire castelli di sabbia e, naturalmente, cercare il tesoro dei pirati.

D’altronde il mondo e l’immaginazione dei tre protagonisti non ha limiti!

LU E LA BANDA BIRBANTE – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 12 febbraio dal lunedì al venerdì alle 17.40.

Approda in Prima TV assoluta su Boomerang (canale 609 di Sky) una nuova imperdibile serie prescolare: LU E LA BANDA BIRBANTE.

Lu è una coccinella di tre anni e mezzo che ha appena iniziato la scuola materna presso la Chioccio Scuola della signora Shella nel villaggio di Ballybug.

Le puntate della serie si aprono con Lu a casa con i suoi genitori mentre si prepara a iniziare una nuova giornata. Mentre la mamma parte per andare al lavoro con la sua macchina volante, il papà fa volare Lu alla fermata della conchiglia dove la signora Shella la prende e la porta nel suo guscio in modo che la lezione possa iniziare.

Essendo figlia unica, Lu è abituata ad essere il centro del suo universo e, avendo appena iniziato la scuola materna, sta imparando che condividere lo spazio con altri cinque compagni presenta le sue sfide.

Esplorando le situazioni quotidiane della vita in età prescolare, LU E LA BANDA BIRBANTE mette in scena con uno sguardo divertente e affettuoso le vicissitudini di Lu e dei suoi amici mentre imparano ad andare d’accordo l’uno con l’altro nel loro nuovo ambiente sociale. Come qualsiasi vero gruppo di bambini in età prescolare, i piccoli insetti dovranno affrontare conflitti come imparare a condividere i giocattoli o rispettare i sentimenti di un’altra persona. Sotto l’occhio vigile della signora Shella, Lu e i suoi compagni di classe imparano a elaborare queste emozioni e a superare insieme le loro differenze, prima che la signora Shella concluda la giornata con un Bug Boogie Dance Party, in cui Shella guida i piccoli in un divertente e coinvolgente numero di danza per scrollarsi di dosso il peso della giornata appena trascorsa!

BOOMERANG è

un canale Warner Bros. Discovery disponibile su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky) trasmette la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Destinato ai cartoon fan di ogni età, Boomerang trasmette grandi serie inedite come Be Cool Scooby Doo!, Bunnicula, Taffy, Yabba Dabba Dinosaurs e il meglio della slapstick comedy come Bugs!, Tom & Jerry Show, Mike il Carlino, Grizzy e i Lemming e molti altri. Su www.boomerangtv.it sono disponibili giochi, curiosità ed iniziative speciali.

Highlights gennaio 2024 Boomerang