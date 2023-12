Highlights gennaio 2024 Boomerang

MICO E I FUFUNGHI – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV

Dall’8 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle 17.15.

Approdano in Prima TV assoluta su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi della seconda stagione di MICO E I FUFUNGHI.

La serie segue le avventure di Mico e dei suoi migliori amici, Lilit e Chep, alla quotidiana ricerca di nuove scoperte.

Sempre a contatto con la natura, i tre piccoli funghi saranno impegnati ad esplorare il mondo che li circonda, senza scordare il divertimento!

Attraverso le loro avventure i simpatici protagonisti dello show mettono alla prova i loro limiti e comprendono meglio la propria e altrui personalità.

Mico è entusiasta, sempre pronto a gettarsi a capofitto nelle sfide, un leader naturale, ma certo non perfetto…ha il grande dono di ‘sentire’ la natura e scovarne ogni pericolo.

Insieme a lui nulla è scontato e le cose non finiscono mai come immaginato all’inizio!

Lilit è la sua migliore amica, sempre pronta a meravigliarsi di tutto, riesce a trovare il lato positivo e la bellezza in ogni situazione, una vera sognatrice che sa trasmettere gioia ai suoi amici.

Infine, Chep, appassionato di numeri ed aneddoti, è la mente analitica del trio, ha una curiosità innata che lo porta ad esplorare il mondo e cercare di conoscerlo in ogni suo aspetto. Ha un dono molto speciale: ricordarsi sempre tutto…ma con un pessimo tempismo!

La serie, che trae ispirazione dalla spontaneità dei più piccoli, ha come temi portanti l’amicizia, il valore della comunità, il rispetto per la natura e l’importanza di vivere le nuove esperienze con curiosità ed entusiasmo.

Attraverso le avventure dei tre protagonisti, gli spettatori del canale entreranno in un mondo meraviglioso, pieno di fantastiche sorprese da scoprire.

BARBIE – UN TOCCO DI MAGIA

Dal 15 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle 19.20.

Arrivano in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi della serie BARBIE – UN TOCCO DI MAGIA.

Le protagoniste trovano un misterioso cucciolo di cavallo sulla spiaggia di Malibù e decidono di scoprire da dove venga.

Il cucciolo è una femmina magica ed è in grado di realizzare i desideri più incredibili. Le ragazze capiscono che si tratta di un Pegasus! Mentre cercano di aiutare la piccola Peggy a tornare a casa, dovranno proteggerla dal glifo Rocki, una creatura fantastica che ha seguito Peggy nella speranza di esaudire il suo desiderio più grande: avere le ali.

BOOMERANG è

un canale Warner Bros. Discovery disponibile su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky) trasmette la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky. Destinato ai cartoon fan di ogni età, Boomerang trasmette grandi serie inedite come Be Cool Scooby Doo!, Bunnicula, Taffy, Yabba Dabba Dinosaurs e il meglio della slapstick comedy come Bugs!, Tom & Jerry Show, Mike il Carlino, Grizzy e i Lemming e molti altri. Su www.boomerangtv.it sono disponibili giochi, curiosità ed iniziative speciali.

Highlights dicembre Boomerang