Highlights maggio 2024 Boomerang

LOS DOMINGOS – I NUOVI EPISODI IN ECSLUSIVA PRIMA TV

Dal 6 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 17.15.

Arrivano in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi della serie dedicata al target prescolare: LOS DOMINGOS.

I piccoli spettatori potranno unirsi a Sonia, Mel e al cugino Hugo (detto Tito) nelle loro spensierate domeniche, quando la scuola e il lavoro dei genitori lasciano il posto a giornate di divertimento in famiglia.

La serie racconta con uno sguardo colorato e stravagante – tipico dei bambini in età prescolare – le pigre domeniche trascorse con la propria famiglia e gli amici.

Ogni episodio è pieno di immaginazione e tanta musica.

I tre piccoli protagonisti vivono in un bellissimo villaggio costiero, colorato come gli allegri personaggi che lo abitano. Incastonato trai campi di angurie e colline, è un vivace sito di strade strette, negozi eccentrici e una animata piazza cittadina che ospita una vasta gamma di musicisti, artisti di strada, venditori di fiori e commercianti di cibo. A pochi minuti da qui, si trova l’apparentemente infinita e invitante spiaggia, il luogo perfetto per rilassarsi, costruire castelli di sabbia e, naturalmente, cercare il tesoro dei pirati.

D’altronde il mondo e l’immaginazione dei tre protagonisti non ha limiti!

FESTA DELLA MAMMA – PROGRAMMAZIONE SPECIALE

Il 12 maggio dalle 17.15.

Boomerang (canale 609 di Sky) celebra la Festa della Mamma con una programmazione speciale all’insegna di “Simone” e “Dino Ranch”.

Ad andare in onda tanti episodi che vedranno protagoniste le mamme dei due amatissimi show.

Eva, la mamma di Simone, lavora tutto il giorno fuori casa e nel tempo che dedica alla sua famiglia è sempre attenta, premurosa e piena di energie. È divertente e buffa ma, quando la situazione lo richiede, sa essere rigorosa e autorevole.

Jane, invece, è la mamma della famiglia Cassidy che è composta da tre fratelli adottivi con i rispettivi dinosauri da compagnia e da Papà Bo.

La famiglia vive in una fattoria di loro proprietà. Un luogo tutt’altro che ordinario, in quanto gli animali che lo popolano sono tutti dinosauri.

BOOMERANG

è un canale Warner Bros. Discovery disponibile su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky) trasmette la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky. Destinato ai cartoon fan di ogni età, Boomerang trasmette grandi serie inedite come Be Cool Scooby Doo!, Bunnicula, Taffy, Yabba Dabba Dinosaurs e il meglio della slapstick comedy come Bugs!, Tom & Jerry Show, Mike il Carlino, Grizzy e i Lemming e molti altri. Su www.boomerangtv.it sono disponibili giochi, curiosità ed iniziative speciali.

