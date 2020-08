Highlights settembre 2020 Boing (canale 40 del DTT)

Su Boing (canale 40 del DTT) il nuovo gameshow prodotto dal canale, Boing Challenge, in Prima Tv assoluta condotto dallo youtuber Tommaso Cassissa.

Dopo il grande successo ottenuto da L’ISOLA DEGLI EROI – l’ultimo game show targato Boing (canale 40 del DTT) – il canale TV continua ad investire sulle produzioni originali e annuncia il suo nuovissimo programma: BOING CHALLENGE.

Il gameshow approda sul canale in Prima Tv assoluta

ed è prodotto da Boing e da Lucky Road Productions. L’appuntamento è a partire dall’ 8 settembre, dal martedì al venerdì, alle 19.50. Alla conduzione del programma ci sarà Tommaso Cassissa, amatissimo YouTuber che in breve tempo, grazie al suo umorismo, creatività ed energia, ha raggiunto un successo straordinario tra i giovanissimi. Il nuovo game show di Boing vedrà coinvolte 24 famiglie provenienti da tutta Italia che ogni settimana si sfideranno per mettere alla prova le loro abilità, sia fisiche che mentali.

Le divertenti challenge che dovranno affrontare saranno ispirate ad alcuni dei più conosciuti trend di YouTube. BOING CHALLENGE è una produzione dedicata a tutta la famiglia, contraddistinta da uno spirito leggero, spassoso e mai banale, in puro stile Boing.

BIOGRAFIA TOMMASO CASSISSA

Tommaso Cassissa nasce a Genova l’11 febbraio 2000. Nel 2015 decide di aprire il suo canale YouTube “tommycassi”, riscuotendo immediato successo. Spontaneo e irriverente, intrattiene la sua fan base con stand-up comedy e parodie, differenziandosi grazie alla sua spiccata ironia e alle sue ottime capacità recitative.

Tommaso è considerato uno dei giovani creator più promettenti e in crescita, raggiungendo in poco tempo oltre un milione di follower sui principali social network. Il suo video dal titolo “Cosa penso della maturità 2019” è stato riconosciuto dalle principali testate giornalistiche italiane come il video scolastico del 2019.

A gennaio 2020 è uscito il suo nuovo singolo “Weekend” – con il featuring di Luca Sironi – che in breve ha scalato le classifiche posizionandosi ai vertici tra i video di tendenza di YouTube.Il 2020 sarà un anno ricco di progetti per Tommaso: è chiamato infatti a condurre “Boing Challenge”, il game show prodotto dal canale TV kids Boing (40 del DTT) e a marzo è stato pubblicato il suo primo libro, “Mi giustifico”, edito da Mondadori Electa.

STEVEN UNIVERSE THE MOVIE – IN PRIMA TV FREE

Il 7 settembre, alle 19.50

Approda in Prima Tv free su Boing (canale 40 del DTT), l’attesissimo musical, creato e diretto da Rebecca Sugar, autrice della serie cult: STEVEN UNIVERSE THE MOVIE.

Il film vedrà il giovane protagonista e i suoi amici coinvolti in un’epica avventura. Steven sarà alle prese con un nuovo nemico che minaccia la pace di Beach City. La Terra avrà bisogno del suo aiuto e il ragazzo non potrà tirarsi indietro e dovrà far fronte alla sfida più grande che abbia mai affrontato.

STEVEN UNIVERSE THE MOVIE è stato prodotto dai Cartoon Network Studios e da Rebecca Sugar. Chance The Rapper insieme a Kat Morris, Joe Johnston, Alonso Ramirez Ramos e Ian Jones-Quartey sono i produttori esecutivi.

I brani originali sono stati creati dalla stessa Sugar in collaborazione con Chance The Rapper, Estelle, Gallant, Aimee Mann, Aivi Surasshu, Jeff Liu, James Fauntleroy, Macie Stewart, Mike Krol, Jeff Ball, Grant Henry e Julian “Zorsy” Sanchez.

MAO MAO E GLI EROI LEGGENDARI – NUOVA SERIE IN PRIMA TV FREE

Dal 15 settembre, dal martedì al venerdì, alle 20.20

Approda su Boing (canale 40 del DTT) in Prima Tv free la serie comedy MAO MAO E GLI EROI LEGGENDARI. L’appuntamento è a partire dal 15 settembre, dal martedì al venerdì, alle 20.20.

Lo show segue le avventure dei tre protagonisti: Mao Mao, un coraggioso sceriffo dalle sembianze di un gatto nero, Cybertasso, l’amico fraterno con l’aspetto di un tasso e Adorabat, l’adorabile assistente/apprendista con le fattezze di un pipistrello azzurro.

Il gruppo ha come missione quella di proteggere gli abitanti della Valle del Cuore Puro dai mostri, dai malvagi e da chiunque tenti di seminare guai nella loro amata e tranquilla cittadina, in particolare da The Sky Pirates, nemici sempre alla ricerca di un tesoro da conquistare come il Rubino della Valle, il loro bottino più desiderato.

Mao Mao è lo sceriffo della Valle del cuore puro. Discende da una famiglia di leggendari guerrieri, lui però è solo all’inizio del suo percorso…ha un carattere brillante, dinamico e riesce per questo a risolvere rapidamente tutte le situazioni complicate.

Il suo codice da guerriero è fatto di onore e senso della giustizia, ma anche se si impegna sempre al massimo, non sempre tutto va per il verso giusto…

Cybertasso, il gatto bighellone,

è affidabile e ironico, il miglior amico che Mao Mao possa desiderare e anche se non ha molto senso dell’avventura, il suo spirito sempre allegro lo aiuta molto! A completare il trio Adorabat, l’adorabile pipistrello, la fan numero uno di Mao Mao, divertente e sopra le righe, riesce a complicare sempre le situazioni rendendole più pericolose ma allo stesso tempo molto più divertenti… Il nuovo show di CN, oltre ai suoi simpaticissimi protagonisti che i bambini non potranno non amare, è ricco di azione e battaglie e racconta, attraverso le sue storie l’importanza dell’amicizia, del crescere e imparare insieme, senza arrendersi mai davanti le difficoltà.

POP CORN – APPUNTAMENTO CINEMATOGRAFICO

Ogni lunedì, alle 19.50

Prosegue su Boing (canale 40 del DTT) il consueto appuntamento con il cinema: ogni lunedì alle 19.50 una selezione dei film più amati dai fan del canale.

Il 14 settembre andrà in onda LOUIS E GLI ALIENI: Luis Sonntag è un ragazzo timido, figlio dell’ufologo Armin Sonntag rimasto vedovo dopo la morte della moglie e ritenuto dal vicinato un povero pazzo , inoltre , per via del suo lavoro trascura Luis che viene preso di mira a scuola e la sua situazione familiare non viene vista di buon occhio dal preside. In un giorno come un altro, inaspettatamente, Luis incontra tre alieni mutaforma gommosi, Mog, Nag e Wabo, venuti per cercare il “nubbi dubbi” (un materassino massaggiante) che si schiantano vicino casa sua e dopo aver fatto amicizia con lui i decidono di portare Luis via con loro…

Si prosegue il 21 con I PUFFI 2:

Gargamella si è trasferito a Parigi ed è diventato un mago molto famoso che vuole rapire a tutti i costi Puffetta e costringerla a dirgli la formula segreta che Grande Puffo usò per farla diventare blu. Ma questa volta non sarà aiutato solo dal gatto Birba: Gargamella ha creato, infatti, due creature uguali ai puffi ma con la pelle grigiastra, Frullo e Pestifera.

Puffetta intanto, credendo che i puffi si fossero scordati del suo compleanno, specchiandosi nel ruscello per un istante vede che la sua pelle è diventata grigia e i capelli neri come quando era una piccola monella… All’improvviso appare Pestifera che con l’inganno riesce a portarla dal suo creatore. Grande Puffo, Vanitoso, Tontolone e Brontolone, con l’aiuto dei “cristalli trasportatori”, partono senza esitare alla ricerca della bella Puffetta!

Conclude il ciclo di appuntamenti il film, in onda il 28 settembre,

PUFFI – VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA: Puffetta scorge tra i cespugli gli occhi di una creatura simile a lei. Contravvenendo alle raccomandazioni del Grande Puffo, andrà alla sua ricerca scavalcando il muro che porta alla foresta proibita in cui si cela un misterioso villaggio. Quattrocchi, Tontolone e Forzuto la seguiranno, fino a scoprire una popolazione di Puffi-femmina governata dal loro capo, la saggia Mirtilla. Tuttavia, anche il malvagio Gargamella, insieme al gatto Birba ed all’avvoltoio Monty sono sulle loro tracce…

