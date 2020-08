Highlights Settembre 2020 Cartoonito

Arrivano su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi episodi in Prima TV free della serie all’insegna della scoperta, della magia e dell’amicizia

SADIE E GILBERT – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Dal 31 agosto, tutti i giorni, alle 17.30

Arrivano su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi episodi in Prima TV free della serie all’insegna della scoperta, della magia e dell’amicizia: SADIE E GILBERT. L’appuntamento è a partire dal 31 agosto, tutti i giorni, alle 17.30.

Lo show racconta le avventure di Sadie, una normalissima ragazza di quattordici anni la cui vita viene stravolta quando scopre, del tutto casualmente, di possedere dei poteri magici. Sadie infatti è una maga, o meglio, una maga in formazione… si tratta di un caso molto particolare: nel mondo dei maghi è inaudito che qualcuno così giovane possieda un dono così speciale!

Per questo motivo, i Guardiani della Magia inviano al suo fianco Gilbert, un coniglio anziano, burbero e ormai prossimo alla pensione, affinché guidi Sadie nel mondo delle arti magiche. Inizialmente Gilbert assume questo nuovo incarico molto controvoglia, ma piano piano inizierà a comprendere che Sadie, se adeguatamente istruita, potrebbe davvero diventare una maga speciale. La ragazza scoprirà invece che la vita di un mago non è fatta di sole magie e desideri esauditi.

SADIE E GILBERT

è uno show con protagonista una coppia davvero esplosiva: Gilbert, esperto e brontolone non fa che seguire il giusto e le regole mentre Sadie è tutta istinto ed emotività. Ma insieme i due, senza nemmeno rendersene conto, formeranno un binomio magico! Sadie e Gilbert viaggeranno da un mondo all’altro utilizzando come portale il tradizionale cappello da mago, l’ambientazione della serie coinvolge infatti due mondi, da un lato quello degli umani, realizzato in CGI, e dall’altro quello della magia, realizzato con la classica grafica 2D.

Grazie al suo stile originale e al suo umorismo, lo show conquisterà i fan del canale che non potranno non amare i due irresistibili protagonisti e che si lasceranno facilmente coinvolgere dalle loro straordinarie avventure nelle quali non mancheranno mai magia, amicizia, fiducia, desiderio di superare i propri limiti e spirito di squadra.

POWER PLAYERS – NUOVA SERIE SUL CANALE

Dal 7 settembre, tutti i giorni, alle 19.15

Approda per la prima volta su Cartoonito (canale 46 del DTT) una nuova serie, POWER PLAYERS, che segue le straordinarie avventure di Axel e dei suoi amici giocattoli. L’appuntamento è a partire dal 7 settembre, tutti i giorni, alle 19.15.

Lo show, all’insegna del divertimento e dell’azione, trascinerà gli spettatori nell’incredibile mondo dei giocattoli animati.

Quale bambino non ha desiderato almeno una volta che i propri giochi prendessero vita per poter vivere con loro fantastiche avventure? È proprio quello che succede ad Axel, il protagonista della serie.

La sua vita di ragazzino di 9 anni viene sconvolta quando scopre che suo zio Andrews, inventore di giocattoli, ha creato una serie speciale di giocattoli viventi, i Power Players, che possono essere animati grazie a dei portentosi braccialetti, i Power Bandz.

È così che Axel incontra la sua squadra di inseparabili amici – lo snodato bambolotto lottatore di wrestling Masko, la lucertola giocattolo star della tv Galileo, l’orsetto di peluche dall’animo combattente Barbarorso, la tenera Bobbie Blobby alla guida del suo robot mecha gigante, il tostissimo militare giocattolo Sergente Charge e il lento robottino Slobot – e scopre di potersi trasformare lui stesso in un eroe giocattolo, con tanto di accessori tecnologici, diventando così l’imbattibile Super Axel.

Ma i guai per il gruppo di super giocattoli sono dietro l’angolo, perché a prendere vita grazie ai Power Bandz è anche il perfido Testa Matta, primo esperimento mal riuscito di zio Andrews.

Testa Matta è infatti scappato dal laboratorio e, insieme alla sua armata di malvagi complici, è intenzionato a portare a termine una spaventosa missione: rubare ad Axel i braccialetti Power Bandz e usarli per costringere tutti gli umani a diventare giocattoli sotto il suo potere, conquistando così il mondo intero. Axel e i suoi amici faranno di tutto per ostacolare i suoi terribili piani, stando sempre attenti a non farsi scoprire dallo zio Andrews, all’oscuro di tutto, e facendosi aiutare dalla vicina di casa Zoe.

SIMONE – LA 3° STAGIONE IN PRIMA TV ASSOLUTA

Dal 14 settembre, tutti i giorni, alle 7.45

Arriva in Prima Tv assoluta su Cartoonito (canale 46 del DTT) un appuntamento imperdibile: la 3° attesissima stagione di SIMONE. L’appuntamento è a partire dal 14 settembre, tutti i giorni, alle 7.45.

La serie TV, seguitissima e amata da grandi e piccoli, è tratta della collana di libri dell’artista franco-americana Stephanie Blake, un successo internazionale tradotto in oltre 20 lingue.

Simone è un coniglio bianco dalle lunghe orecchie, ma prima di tutto è un bambino di 5 anni determinato, orgoglioso, pieno vitalità e fantasia che passa le giornate fra famiglia, scuola e amichetti.

Vive le emozioni e le paure di tutte quelle prime volte che segnano la crescita di ogni bambino: dal primo giorno di scuola alla prima visita dal dentista, dal rimprovero della mamma al rapporto con gli amici che è fatto di gioco e complicità ma a volte incomprensioni e competizione. Simone ha anche un fratellino più piccolo, Gaspare, di circa due anni e mezzo che adora Simone e vorrebbe imitarlo in tutto provocando, ovviamente, l’irritazione del fratello maggiore.

I due si vogliono molto bene ma spesso, come fra tutti i fratelli, si scatenano bisticci e gelosie.

Il papà, Andrea, è un padre modello. Lavora come carpentiere nel giardino di casa e quindi è sempre molto presente nella vita dei bambini e ha modo di occuparsi anche delle faccende domestiche. La madre, Eva, lavora tutto il giorno fuori casa e nel tempo che dedica alla sua famiglia è sempre attenta, premurosa e piena di energie. È divertente e buffa ma, quando la situazione lo richiede, sa essere rigorosa e autorevole.

I piccoli spettatori si immedesimeranno in Simone, nelle sue giornate, nei suoi pregi e nei suoi difetti, ed i genitori ritroveranno nello show quelle situazioni reali e familiari fatte di risate, capricci e scoperte.

La serie segue lo stile delle illustrazioni, sintetiche ma efficaci, che caratterizzano il libro. Tratti forti, colori decisi e con poche sfumature, linee che si avvicinano molto ai disegni dei bambini che ritrovano quindi familiarità anche nel look&feel dello show.

I PUFFI 2

Il 4 settembre, alle 19.30

Arriva per la prima volta su Cartoonito (canale 46 del DTT) un appuntamento cinematografico imperdibile: il 4 settembre alle 19.30 va in onda I PUFFI 2.

Gargamella si è trasferito a Parigi ed è diventato un mago molto famoso che vuole rapire a tutti i costi Puffetta e costringerla a dirgli la formula segreta che Grande Puffo usò per farla diventare blu. Ma questa volta non sarà aiutato solo dal gatto Birba: Gargamella ha creato, infatti, due creature uguali ai puffi ma con la pelle grigiastra, Frullo e Pestifera.

Puffetta intanto, credendo che i puffi si fossero scordati del suo compleanno, specchiandosi nel ruscello per un istante vede che la sua pelle è diventata grigia e i capelli neri come quando era una piccola monella… All’improvviso appare Pestifera che con l’inganno riesce a portarla dal suo creatore. Grande Puffo, Vanitoso, Tontolone e Brontolone, con l’aiuto dei “cristalli trasportatori”, partono senza esitare alla ricerca della bella Puffetta!

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Turner (Gruppo WarnerMedia). È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata.

Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come Paw Patrol, Robocar Poli, Super Wings, Robot Trains, Kid-E-Cats e tanti altri ancora. A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, sei simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda.

Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini.

Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play) e iOS (Apple Store) – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand, giochi e contenuti esclusivi.