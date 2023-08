H&M cerca diverse figure professionali, ecco dove trovare queste offerte

H&M è un’importante catena di moda e sta cercando per i suoi negozi e anche i suoi uffici diverse figure professionali. Da Roma a Milano è alla ricerca di commessi, in Piemonte e a Lodi sta anche ricercando Visual Merchandiser, Department Manager e System Specialist. Le principali offerte sono descritte anche da lavoroeconcorsi, invece la famosa catena commerciale mette a disposizione dei potenziali candidati questa piattaforma di ricerca offerte lavoro per H&M, spesso non è richiesta esperienza pregressa ma buona volonta, capacità di adattamento, passione per la moda e per il commercio.

Selezione di addetti vendita H&M a Roma, Messina, Bolzano, Afragola e Pompei.

La ricerca di Sales Advisor, ovvero gli addetti alle vendite, è attiva nelle città di Roma, Messina e Bolzano. Non viene richiesta esperienza, se si ha è meglio, ma passione per la moda, orientamento al cliente, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica e in diverse fasce orarie. La multinazionale garantisce formazione costante e graduale, piano di inserimento. La società garantisce ai giovani di conciliare studio e lavoro, in più offre l’opportunità di fare esperienza formativa all’estero con un programma di rotazione on the job. Ad Afrogola e Pompei, aperte posizioni Sales Advisor per categorie protette.

- Advertisement -

Department Manager, Visual Merchandiser e System Specialist: ecco altre offerte di lavoro

Il department manager supervisione il funzionamento e la produttività di una divisione di H&M. Il Visual Merchandiser si occupa della corretta e intrigante esposizione e organizzazione dei prodotti in negozio e nelle vetrine. Il System Specialist si occupa del sistema di gestione del magazzino. Queste tre figure sono ricercate in Piemonte e l’ultima a Casalpusterlengo, Lodi.

Per la figura del Department Manager, in Piemonte, H&M chiede diploma o laurea, dua anni di esperienza in realtà retail o comparabili, conoscenza e utilizzo del computer, pacchetto office, outlook e altri. H&M ricerca visual merchandiser in Piemonte, chiedendo diploma da due anni, esperienza professionale nel ruolo e nel settore moda. La ricerca del System Specialist, a Lodi, invece ricerca personale con spiccato senso commerciale, esperienza di due anni nel ruolo, ottimo italiano, inglese fluente, predisposizione al lavoro in team e per il cliente.