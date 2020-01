Hotmail accedi: come si crea una email hotmail

Come effettuare il login e creare una propria mail su hotmail in modo rapido e veloce

Accedere al servizio di posta elettronica Hotmail, oggi conosciuto come Outlook.com, basteranno pochissimi click. È possibile accedere ad Hotmail tramite MSN.

Con il seguente link: it.msn.com, dopo aver digitato sull’icona della busta in alto a destra, è possibile accedere al servizio di posta elettronica. Successivamente si aprirà un link verso il sito live.com dove è possibile inserire la email seguita dalla password.

È inoltre possibile accedere direttamente a Hotmail attraverso Live.com

Oppure se volete collegarvi all’account Microsoft dovrete cliccare sul seguente link login.live.com ed inserire solo la email e password.

Se non si ha intenzione di inserire la password e la mail tutte le volte che si vuol accedere alla posta Hotmail è possibile cliccare e conseguentemente spuntare la casella “Mantieni l’accesso”. In tal modo il computer ricorderà la password senza inserirla ogni volta che si vuole fare l’accesso sul dispositivo.

Ovviamente è consigliabile attivare tale funzione solo da device sicuri. Così è possibile evitare che sconosciuti possano avere accesso alla mail. Inoltre è consigliabile attivare la funzione in questione se si sta navigando su una rete pubblica o in un internet point, così facendo si lascerebbe l’accesso della propria mail a qualsiasi persona che pur non volendo potrebbe eseguire il login automaticamente.

Accedi hotmail tramite App

Oppure potrete scaricare l’app outlook per Android e iOS. Avrete a disposizione in tempo reale sul vostro smartphone, tutte le email e le notifiche. La praticità di leggere la posta in ogni momento e in ogni luogo vi troviate.

Come creare una email Hotmail

Oggigiorno è davvero molto semplice e veloce creare una propria email, gli utenti che lo hanno fatto sulla piattaforma “hotmail” hanno ottenuto un indirizzo mail in modo totalmente gratuito. Hotmail inoltre offre ai propri utenti ben 5 gb di spazio per archiviare le proprie mail.

Per creare una email su Hotmail è innanzitutto necessario accedere sulla pagina di registrazione tramite pc, smartphone o qualsiasi dispositivo con connessione ad internet. Per registrarsi occorre inserire alcune informazioni personali come nome, cognome, sesso data di nascita ecc e infine un indirizzo email alternativo (se ovviamente se ne possiede già uno).

Il successivo step è quello di inserire un personale nome utente e una password sicura di almeno otto caratteri. È stesso il sito che consiglierà quali caratteri e numeri inserire per creare una password efficace.

È possibile scegliere tra tre domini diversi:

hotmail.com

outlook.com

outlook.it

In fine occorre inserire un codice CAPTCHA per dimostrare di non essere un computer e cliccare sul pulsante “crea account” per completare definitivamente la procedura. In questa fase inoltre è possibile autorizzare hotmail ad inviarvi mail per informarvi su determinate tematiche ecc per evitare che la propria casella possa essere super affollata è consigliabile non autorizzare. Se la procedura viene eseguita in modo corretto sarete immediatamente indirizzati su una nuova pagina che sostanzialmente confermerà che l’intera procedura è andata a buon fine e potrete immediatamente usare la nuova mail.

Consigli su come creare password sicure

Non tutti sanno che utilizzare delle password semplici per il proprio indirizzo email lo espone a possibili attacchi da parte di persone interessate ad impossessarsi delle mail altrui. Gli interessi che muovono gli hacker a fare ciò sono svariati, spionaggio, sottrazione di informazioni o semplice divertimento. C’è inoltre da prendere in considerazione anche l’ipotesi del ricatto, molti hacker infatti sono soliti rubare le mail altrui e ricattano il povero mal capitato chiedendo somme di denaro per riottenerla. Per evitare queste spiacevoli e pericolose situazioni si consiglia vivamente di creare una password efficace per il proprio account.

Innanzitutto occorre evitare di creare password utilizzando la data di nascita, propria o di un familiare, evitare password brevi e senza caratteri speciali, evitare assolutamente password senza numeri o password che si basano su una sequenza di numeri come “1234….”.

Se siete in possesso di un dispositivo Apple sarà lo stesso device a consigliarvi le password più sicure e difficilmente hackerabili. Se non possedete tali strumenti niente paura, è possibile creare una password sicura anche senza di loro. Occorre in primis scegliere una composizione di numeri, lettere e caratteri speciali da 14-16 caratteri. È utile che la sequenza non abbia un senso, almeno per gli altri, evitando così che terzi possano intuirla.

Normalmente le persone usano chiavi semplici per evitare di dimenticarle, questo se da un lato può essere utile, da un altro espone inevitabilmente la mail ad attacchi. È consigliabile quindi creare una mail con le caratteristiche sovraevidenziate e scriverla su un foglio. Per ovvie ragioni questo dovrà essere tenuto nascosto da occhi indiscreti.

Come recuperare i dati della email

Come recuperare la password della propria mail? Esiste una semplice procedura guidata che permetterà di accedere alla propria mail anche nell’ipotesi in cui non ricordiate la password.

Nella pagina di accesso di Hotmail occorre cliccare sul link “problemi di accesso all’account” ed immediatamente si aprirà una pagina dove apparirà una schermata contenente la domanda “hai problemi nel ricordare la password?”

Se avete dimenticato la password il sito vi chiederà di inserire il proprio account Microsoft seguito da un codice captcha (uno speciale controllo di sicurezza che verrà mostrato tramite video). È sufficiente seguire punto per punto la procedura per riprendere il completo controllo dell’account ed effettuare nuovamente il login.