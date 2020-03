Houseparty può hacherare i profili? Come eliminare l’account

Alcuni utenti dell’app Houseparty hanno segnalato che i loro account Spotify, Banca e altri sono stati hacherati. L’allarme arriva dagli Stati Uniti dove alcuni utilizzatori dell’applicazione avevano denunciato accessi non autorizzati ad altri account – come, per esempio, quelli di Spotify – dando la colpa proprio a una presunta falla nella sicurezza di Houseparty. Adesso molti stanno diffondendo la notizia ad altri dicendo di cancellare i loto account. Tuttavia gli sviluppatori sostengono che il servizio è al sicuro e che l’app non raccoglie alcun dato o password per altri servizi.

Houseparty può hacherare i tuoi account?

L’app di video chiamate, giochi e feste virtuali è diventata famosa nelle ultime settimane. Gli utenti allarmati hanno deciso di eliminare il proprio account. Ma gli autori dell’app hanno smentito dicendo “Non abbiamo trovato prove che suggeriscano un legame tra Houseparty e gli attacchi di altri account non correlati”, ha detto a The Sun un portavoce di Epic Games. “Come regola generale, consigliamo a tutti gli utenti di scegliere password complesse durante la creazione di account online su qualsiasi piattaforma“. Tuttavia, gli utenti segnalano problemi importanti dopo aver scaricato l’app di chat.

Come eliminare il proprio account Houseparty

L’eliminazione dell’account non è semplice per via dell’interfaccia un pò confusa. Ma ecco come eliminare l’account su iOS: