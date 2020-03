I Genesis tornano insieme. L’annuncio è ufficiale e c’è un’altra sorpresa

I Genesis, dopo 13 anni di assenza dalle scene, tornano insieme. Il gruppo si è sciolto oltre un decennio fa, ed ora è pronto a riprendere a pieno ritmo. Chi non ricorda Phil Collins e le canzoni che hanno fatto sognare un’intera generazione? Adesso gli appassionati della band potranno di nuovo ammirare le loro esibizioni non solo sul grande schermo, alias le vecchie, ma anche in pubblico dal vivo.

I Genesis, ricordiamolo, dominarono la scena fino al 1986 anno del loro scioglimento. Da allora, solo rarissime volte, come nel 2007, anno del loro quarantesimo anniversario, o nel 2010, in occasione del Rock and Roll Hall Of Fame, sono stati visti insieme.

I Genesis si esibiranno ancora in pubblico, con qualche variazione

Una nuova vita per i Genesis dunque, anche se non mancheranno cambiamenti importanti. Nella band infatti mancherà Peter Gabriel che decise di allontanarsi già nel 1975. In compenso alle percussioni ci sarà il figlio diciottenne di Collins Nicholas.

Alla chitarra e al basso invece ci sarà Daryl Stuermer. Il gruppo, dopo l’annuncio ufficiale della reunion data dallo stesso cantante Phil Collins da Tony Banks e Mike Rutherford ha anche dichiarato che farà un tour con circa una decina di tappe. Si registrerà un tutto esaurito? E’ tutto da vedere.

Oggi come oggi i fan della band, certo, non vedono l’ora di vedere i loro beniamini ancora una volta sul palco. Qualcuno si aspetta un nuovo singolo, ma la notizia ufficiale ancora non è stata data. Certo è che le generazioni sono cambiate, e qualcuno dubita che i più giovani ascolteranno ancora le canzoni della band. Qualcuno le ha definite superate, altre non adatte al pubblico di oggi, ma sono sempre voci di corridoio.

Intanto la notizia ufficiale di un ritorno dei Genesis è stata salutata, almeno dai vecchi appassionati, con grande entusiasmo. Per il successo, uguale o inferiore al passato, solo il tempo lo dirà.