LE SETTE MERAVIGLIE: I GIARDINI DI BABILONIA sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 19 febbraio!

L’incredibile viaggio iniziato con il primo volume de LE SETTE MERAVIGLIE – intitolato LA STATUA DI ZEUS – prosegue a febbraio con l’uscita del secondo cartonato da collezione dedicato ai Giardini di Babilonia.

Lo straordinario sceneggiatore e scrittore Luca Blengino e il talentuoso disegnatore Roberto Ali ci porteranno alla scoperta dei misteriosi giardini pensili che, secondo una delle numerose teorie, vennero fatti costruire da Nabucodonosor II, sovrano babilonese che regnò dal 605 al 562 a. C.

Il volume a colori – la cui copertina originale è stata firmata dall’apprezzato illustratore Stefano Andreucci

– ci racconterà la storia de “l’uomo dei miracoli”, il giardiniere Hesediel, colui che sarebbe capace di far fiorire un melograno in mezzo alla polvere, e della sfida impossibile lanciatagli da Nabucodonosor II in persona.

In seguito alla sconfitta contro i caldei, gli ebrei vengono condotti in catene a Babilonia.

Tra loro spicca il giovane Hesediel, la cui eccezionale conoscenza della botanica incuriosirà Nabucodonosor, e che diventerà il giardiniere dei maestosi giardini pensili. Ma, a un certo punto, il re folle lancia una sfida mortale al giovane: ha un anno a disposizione per far schiudere un fiore leggendario. In caso di fallimento, lui e altri 99 schiavi verranno messi a morte…

STAR COMICS PRESENTA EXTRA 9

LE SETTE MERAVIGLIE: I GIARDINI DI BABILONIA

Luca Blengino, Roberto Ali

21×28, col, pp. 56, cartonato, € 14,90

Data di uscita: 19/02/2020, in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822617408