Esce per Lo Scarabocchiatore Edizioni il nuovo fumetto di Enzo Troiano scritto e sceneggiato da Cristiano Zentilini.

SYLAS STONE E LA MALEDIZIONE DEL TESORO SOMMERSO è un’avventura epica fatta di misteri, tesori e grandi colpi di scena

Riporto dalla prefazione di Massimo Perissinotto

- Advertisement -

Zentilini e Troiano hanno tessuto un’epica moderna che nasce dal passato: un ponte immaginario e immaginifico per farci capire meglio la Storia, farci respirare gli ambienti naturali e i profumi selvaggi, anche quelli acri del sangue e della polvere da sparo, oltre ovviamente intrattenerci con l’arguta intelligenza speculativa tipica della loro grande sapienza narrativa e artistica.

E’ ora di salpare, “tigrotti”: ci aspettano misteri, pirati, indiani, esploratori… tutta la magia dell’avventura con la “A” maiuscola!

- Advertisement -

SINOSSI:

VI HO MAI PARLATO DEL CAPITANO KYRAN …

DICONO CHE FOSSE UN UOMO DI POCHE PAROLE MA DI GRANDE VALORE PERCHÈ LA SUA CIURMA L’AVREBBE SEGUITO FINO ALL’INFERNO! PROBABLIMENTE È UNA ESAGERAZIONE, TUTTAVIA EGLI SAPEVA AFFRONTARE OGNI PERICOLO CON CORAGGIO E LUCIDITÀ E SI ERA GUADAGNATO IL RISPETTO DEI SUOI UOMINI ( TIPI ROZZI E VIOLENTI).



KYRAN ERA NATO IN INGHILTERRA IN UNA FAMIGLIA DI RICCHI MERCANTI E FIN DA RAGAZZO AVEVA SOGNATO DI VIVERE UN’AVVENTURA STRAORDINARIA, UN GIORNO AVEVA SCOVATO NELLA VECCHIA SOFFTITA IL DIARIO DI SYLAS, UN SUO LONTANO ANTENATO, CHE ERA STATO IMBARCATO A FORZA COME MOZZO IN UNA NAVE PIRATA E AVEVA PARTECIPATO, COL CAPITANO BLACKBLOOD, ALLA RICERCA DI UN TESORO INABISSATO A SEGUTO DI UN NAUFRAGIO, SYLAS, DOPO VARIE PERIPEZIE, NON ERA RIUSCITO A IMPADRONIRSI DEL FAVOLOSO TESORO, MA AVEVA LASCIATO UNA MAPPA APPROSSIMATIVA DEL LUOGO DOVE SI TROVAVA SOMMERSO, KYRAN, AFFASCINATO DA QUEL RACCONTO, AVEVA DECISO DI ABBANDONARE UNA CARRIERA PREDESTINATA PER AFFRONTARE UN FUTURO INCERTO MA ESALTANTE.