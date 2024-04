Kleiner Flug presenta Tre viaggi

Tre viaggi, compiuti da protagonisti diversi e in tre tempi disitnti, consentono un’immersione totale in tre storie accomunate da un grande amore e un piccolo oggetto.

Le vicende romantiche si susseguono intersecandosi tra le vite di tre uomini, lontani in tutto tranne che nella fiducia riposta nella donna amata, che diventa ispirazione e guida: una figura femminile che da moglie devota si trasforma in ricerca e ambizione per poi tornare nei panni di una giovane e indecisa studentessa in Erasmus.

A queste tre immagini femminee si affianca un simbolo,

che di nuovo incarna un significato intimo e personale nelle tre vicende: la lucerna è per Lucio Vettio Rufo l’emozione della sua vita, mentre per il signor Targioni Tozzetti diventa un testimone da tramandare e trasmettere ai posteri; infine per Pauline illumina quella consapevolezza di far parte di un processo, iniziato secoli prima, che ancora scorre e che continuerà a farlo.

L’archeologia pubblica,

per mano di Michele Cantoni e grazie alla preziosa consulenza degli archeologi Francesca Bulzomì e Paolo Sangriso, con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea“, diventa una chiave d’accesso per la contemporaneità, permettendoci così di ricostruire quel ponte tra identità passata e consapevolezza futura.

Tre viaggi – il sogno, il ricordo sarà da oggi disponibile in libreria e sul sito Kleiner Flug.