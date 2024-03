Arriva Disney Stitch

Da giovedì 28 marzo, grazie a Panini Magazines (Panini Comics), arriva in edicola e su Panini.it il primo imperdibile numero di Disney Stitch, la nuova rivistadedicata al fantastico mondo di Stitch, Lilo e dei loro amici! All’interno, tanti giochi, quiz, storie a fumetti, curiosità per gli appassionati del film di animazione Disney, schede di approfondimento sui personaggi e molto altro ancora. E poi, gli immancabili cadeau: con il primo numero due esclusivi poster e 5 fantastici braccialetti ufficiali!

Con la rivista Disney Stitch

i lettori potranno atterrare nelle tropicali isole Hawaii grazie a tante attività che vedono protagonisti Stitch e i suoi amici, dalla dolce Lilo al geniale e malvagio scienziato Jumba. Pagine da colorare, labirinti, schede dettagliate sui personaggi e giochi “alieni” da risolvere. Con l’uscita di questa nuova rivista arrivano anche due avventure a fumetti.

In Casa, dolce casa! vedremo Jumba alle prese con la “fuga di Stitch”: il piccolo alieno peloso a sei zampe, infatti, è l’Esperimento 626, creato dal geniale scienziato sul pianeta Turo e poi fuggito, a bordo di una astronave, verso il pianeta Terra. La protagonista del secondo “fumetto spaziale” Grandi riparazioni! invece è l’intraprendente Lilo, che, come ogni mercoledì, va nell’officina di Mr. Ho’Omalli per dargli una mano.

È arrivata l’ora di cavalcare l’onda

e divertirsi con i giochi di Stitch, gli esperimenti dello scienziato Jumba e due esilaranti fumetti da leggere tutti d’un fiato con la rivista Disney Stitch, ogni due mesi in edicola e su Panini.it. Il primo numero, disponibile da giovedì 28 marzo, al prezzo di 5.90€.