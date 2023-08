I miei 11 consigli d’ORO per la friggitrice ad aria

Le friggitrici ad aria stanno rapidamente guadagnando popolarità grazie alla loro capacità di cucinare cibi in modo più sano. Dopo numerosi test ed esperimenti, ho raccolto 11 consigli d’ORO per massimizzare il tuo utilizzo di questo elettrodomestico innovativo. Seguendo attentamente i miei suggerimenti, raggiungerai risultati sorprendenti ogni volta che metterai le mani sulla tua friggitrice ad aria.

Sono anni che utilizzo questo meraviglioso elettrodomestico e ne ho testati tantissimi modelli, ecco perchè sono in grado di dare consigli utili che funzionano davvero.

11 consigli utilissimi su come utilizzare la friggitrice ad aria

Limita l’uso della carta forno: Anche se può sembrare comodo, cerca di utilizzare la carta forno solo occasionalmente. Questo permetterà all’aria calda di circolare in modo più efficiente attorno agli alimenti. Ma non solo l’uso della carta forno potrebbe risultare pericoloso e creare anche un incendio se va a contatto con la serpentina ( mai utilizzarla senza mettere il cibo sopra ). Per la mia “scuola” non utilizzare neppure quella forata.

Preiscalda per lievitati, dolci e carne arrosto: Preriscalda la tua friggitrice quando stai cucinando alimenti come lievitati, dolci e carne arrosto. Questo assicurerà una cottura uniforme fin dall’inizio. Il calore darà una spinta sia ai lievitati che torte ( anche perchè è sempre consigliato anche nel forno tradizionale ). Mentre per la carne darà quell’effetto brace tanto amato da tutti.

Usa teglie da forno tradizionali per le torte: Quando prepari torte, sfrutta le teglie che normalmente usi nel forno tradizionale. Questo aiuterà a ottenere una cottura uniforme.

Pirottini in alluminio per i muffin: Evita che i muffin si deformino utilizzando pirottini in alluminio., inserisci direttamente l’impasto oppure prima il pirottino di carta forno da inserire in quello di alluminio. Inoltre, non esagerare con la quantità di impasto per evitare problemi di cottura e di deformazione.

Prova dello stecchino per i dolci: Per assicurarti che i dolci siano cotti in modo ottimale, esegui sempre la prova dello stecchino. Inserendolo nel dolce, dovrebbe uscire pulito.

Puff di olio per un tocco croccante: Conferisci un aspetto croccante agli alimenti negli ultimi 3 minuti di cottura aggiungendo un leggero tocco di olio. Questo renderà gli alimenti simili a quelli fritti. Puoi utilizzare questo trucco per alimenti panati, patatine fritte anche congelate.

Scuoti il cestello o gira gli alimenti: Durante la cottura, scuoti il cestello o gira gli alimenti per garantire una cottura uniforme. Evita di sovrapporre gli alimenti per permettere una circolazione dell’aria ottimale.

Non togliere il cestello o griglia dal cassetto durante la cottura: Evita di togliere il cestello durante la cottura, poiché ciò potrebbe rallentarla. Puoi toglielo se e possibile solo per alimenti cotti in teglia come frittate, lasagne e pasticci.

Gira la frittata gli ultimi 3 minuti di cottura: Per ottenere una frittata uniformemente cotta girala gli ultimi 3 minuti di cottura. Ricorda di inserire un pò di olio nella teglia prima di versare l’impasto.

Cottura dei peperoni 200 gradi per 20 minuti: Quando cucini i peperoni, girali una volta durante la cottura e lasciali raffreddare nel cassetto semiaperto per facilitare l’eliminazione della pelle.

Preserva l’antiaderente del cestello o griglia: Per mantenere l’antiaderente del cestello o della griglia, evita di utilizzare la lavastoviglie, prodotti aggressivi e spugne abrasive. Evita anche cambiamenti termici drastici e cibi troppo acidi che potrebbero danneggiare la superficie.

Seguendo questi consigli, diventerai rapidamente un esperto nell’uso della tua friggitrice ad aria e otterrai risultati culinari sorprendenti in ogni occasione.