I MIEI 20 CONSIGLI +3 BONUS in friggitrice ad aria (di Lorita Russo )

Se desideri utilizzare le potenzialità della tua friggitrice ad aria e preparare piatti deliziosi con facilità e sicurezza, questa guida è ciò di cui hai bisogno.

Con i miei 20 consigli mirati e 3 bonus esclusivi, imparerai ad utilizzare al meglio questo elettrodomestico. Ti svelo le mie strategie più efficaci per ottenere risultati sorprendenti dalla tua friggitrice ad aria. Dalla scelta dei contenitori all’ottimizzazione della cottura, dalla gestione della pulizia alle tecniche per una cucina più sana, ogni aspetto è trattato con professionalità e completezza.

- Advertisement -

Ti insegnerò le migliori pratiche, come evitare gli errori più comuni e ti fornirò tutte le informazioni necessarie per diventare un vero esperto nell’utilizzo di questo elettrodomestico.

*****Puoi condividere il link dei miei consigli ma non utilizzare il testo nè modificare poiché è coperto da copyright*****

- Advertisement -

.

I MIEI 20 CONSIGLI in friggitrice ad aria (di Lorita Russo )

1) Potete utilizzare tutti i contenitori che di solito usate nel forno tradizionale, naturalmente sono vietati i contenitori in plastica. Dove trovarli? Al mercato, da Happy Casa, da Bricofer, nei negozi di casalinghi, su amazon o nei siti online.

2) Carta forno, usatela raramente e vi raccomando non deve mai toccare la resistenza. Che rischi si corrono? Prende fuoco e rischiate un incendio. Se utilizzate la carta forno mettete sopra sempre il cibo prima di avviare la friggitrice.

- Advertisement -

3) Potete utilizzare la carta alluminio o le vaschette di alluminio usa e getta. Anche per la carta alluminio evitate che tocchi la resistenza altrimenti rovinerebbe il vostro prezioso elettrodomestico.

4) Se le torte non cuociono sotto nonostante usiate le teglie antiaderenti classiche da forno allora è la friggitrice ad avere un problema. Altro problema può essere che montate troppo l’impasto, solo per il pan di Spagna senza lievito dovete montare almeno per 15 minuti.

5) Fate sempre la prova stecchino per le torte e ciambelle verso i 20/25 minuti e usate una temperatura di 160 gradi, in alcune friggitrici con cassetto basso abbassate a 155 gradi.

6) Non aggiungete acqua e sapone nel cassetto per poi metterla in funzione è una pratica ERRATA ( girano video virali dove fanno vedere che lavano la friggitrice in questo modo ma è SBAGLIATO DA FARE)

7) Nello spruzzino dell’olio spray non va mai aggiunta acqua, è vietatissimo. Se volete uno spruzzino che funzioni davvero lo trovate su Amazon -‘>> https://amzn.to/3wB8Qgw

8) La friggitrice non è un mini forno, oltre al fatto che il forno ha la ventola nella parte laterale invece la friggitrice in alto, la consistenza e sapore dei cibi è completamente diversa ( non fatevi ingannare ).

9) Potete cuocere le uova sode in friggitrice ad aria così come le patate bollite e gli arrosticini, verranno perfetti. Volete le ricette? Affidatevi al sito www.ricettefriggitricearia.it

10) Per arrostire le carni fate un preriscaldamento. Invece per la bistecca, costata o tagliata utilizzate una griglia che alzi la carne verso la resistenza senza toccarla ( dovete nantenere sempre una distanza ) . Sembrerà cotta alla brace.

11) Per le verdure o cotolette panate o qualsiasi cibo panato usate un pò di olio spray altrimenti il cibo verrà secco e asciutto.

12) Non si possono cuocere nè bollire in friggitrice ad aria: latte, zuppe, acqua, tè, caffè, polenta. Non potete cuocere gli spaghetti nè i maccheroni. Ma potete realizzare ottime lasagne, timballi e pasta al forno.

13) Inserite quasi sempre la griglia è importante per far circolare l’aria e non inserite sotto la griglia o cestello carta forno o fogli di alluminio ( in alcuni casi potete non inserire la griglia per esempio se fate una lasagna ).

14) Non fate mai i pop corn in friggitrice ad aria sono pericolosi perché si possono incastrare nella resistenza e provocare un incendio.

15) Io ( poi voi fate come volete ) non uso mai la lavastoviglie per il cestello della friggitrice ad aria, a lungo andare rovina l’antiaderente. Leggete sempre prima il libretto di istruzioni.

16) Se lavate subito il cassetto, cestello, teglie non avrete mai problemi di incrostazioni ( un trucco è dopo aver usato la friggitrice ad aria specialmente se avete cotto carne grassa, mettere il cassetto e cestello in ammollo nel lavandino con all’interno acqua calda e sapone piatti, dopo 15 minuti sarà facilissimo da lavare e il grasso andrà via facilmente). ( solo cassetto e griglia o cestello) se hai quella a fornetto lasciala raffreddare, ( sempre staccata dalla corrente ) e passa un panno umido con sapone neutro, poi pulisci bene con un altro panno umido e lascia asciugare bene.

Per la RESISTENZA potete usare uno spazzolino da denti, aggiungere limone e bicarbonato ( creare una cremina ) e fare agire, poi pulire con un panno umido … Naturalmente friggitrice fredda e staccata dalla corrente… ( credo sia ovvio )

17) Potete usare la carta forno per avvolgere rollè di carne, polpettone, basta chiuderla bene ( la carne sarà morbidissima ) vale sempre la regola che non deve assolutamente toccare la resistenza.

18) Quando preparate pollo, costine, carne con grasso va usata sempre la griglia per far sgocciolare il grasso e mai la carta forno o teglie.

19) Se la friggitrice fa fumo per i grassi che colano, aggiungete un goccio d’acqua nel cassetto sotto, questo non potete farlo con quelle a fornetto

20) Perchè adoro le friggitrici a cassetto? Perché la pulizia di quelle a fornetto è leggemente più complicata

3+ BONUS CONSIGLI

1) Per i muffin usate i pirottini in alluminio, manterranno molto meglio la forma. Altro trucco e aggiungere sopra gocce di cioccolato, zuccherini, frutta a fettine così da evitare che si deformino creando i fantasmini.

2) Evitate le teglie in silicone per le torte, in moltissime friggitrici ad aria non fanno cuocere bene i dolci. E utilizzate silicone di ottima qualità adatto al forno.

3) Non si può cuocere la pasta da cruda, tranne gli gnocchi, la lasagne, i cannelloni, i ravioli freschi o la ricetta delle tagliatelle che si fanno anche in forno tradizionale.

Questi consigli arrivano dopo anni di esperienza con la cottura in friggitrice ad aria, avendone testate moltissime. Questo testo è coperto da copyright puoi condividere il link ma non puoi utilizzare il testo o modificarlo.