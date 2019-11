Nutella biscuits quanto zucchero contengono

Ogni biscotto nutella biscuits contiene 4,8 grammi di zucchero quasi l’equivalente di una zolletta di zucchero. Un biscotto pesa all’incirca 13,8 grammi, con una percentuale di zucchero del 35%, cosí come riportato nella tabella nutrizionale.

Quanto zucchero al giorno secondo l’Oms?

Secondo l’Oms, si dovrebbero consumare circa 50 grammi di zucchero al giorno per adulto, un solo biscotto ne contiene 4,8, quindi ne basterebbero 10 per superare la soglia. Il problema principale é che nessuno si limita a mangiarne uno e non dimentichiamo che già assumiamo zuccheri da altri alimenti.

Nutri-Score assegna il bollino rosso a Nutella Biscuits

Nutri-Score è un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari, serve per facilitare l’identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare. L’etichetta utilizza 5 slot cromatici che vanno dal verde al rosso, abbinati alle lettere A-B-C-D-E

I Nutella Biscuits hanno ricevuto il bollino rosso per l’eccessivo contenuto di zucchero, grassi saturi e calorie.

Parametri nutrizionali per 100 g Nutella Biscuits

24,5 g Grassi / lipidi in quantità elevata

in quantità elevata 11,8 g Grassi saturi in quantità elevata

in quantità elevata 34,7 g Zuccheri in quantità elevata

in quantità elevata 0,529 g Sale in quantità moderata

in quantità moderata Porzione : 13,8 g

