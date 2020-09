Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pace fatta? La foto ufficiale

Estate tormentata per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che hanno trascorso la seconda parte delle loro vacanze separate. La coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip si è sempre dimostrata affiatata e molto innamorata ma nelle ultime settimane sono sorti evidentemente alcuni problemi di relazione.

Si è parlato di un loro addio che sembrava essere reale. Cechu è stata a Capri dalla sorella e poi a Venezia da sola mentre Ignazio ha trascorso molto tempo con il suo amico Andrea Damante anche lui reduce dalla fine della storia con Giulia de Lellis. Oggi si parla di un riavvicinamento tra i due fidanzati, Cecilia e Ignazio a quanto pare hanno deciso di darsi una seconda occasione e alcune storie su Instagram dimostrano anche se in modo indiretto un loro riavvicinamento.

Dichiarazioni, o anche solo intuizioni dei followers in grado di mettere insieme luoghi e oggetti comuni ad entrambi i personaggi hanno fatto intuire un loro riavvicinamento: alcune uscite o qualche giorno in montagna insieme confermano che Ignazio e Cecilia sono tornati ad essere una coppia decisa a superare ogni ostacolo e incomprensione in nome di un affetto o meglio amore che li lega.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez la foto della pace

In queste ore Ignazio Moser ha pubblicato una storia dove appare un’immagine che conferma la pace fatta con Cecilia: due mani che si uniscono in segno di un ritorno insieme. Per il momento i due non hanno rilasciato nessuna chiara dichiarazione in merito a quello che hanno vissuto e forse non vogliono raccontare nulla anche se di sicuro nelle prossime settimane riusciranno a trovare il luogo giusto, probabilmente televisivo, per rivelare cosa hanno vissuto.