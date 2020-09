Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cena a lume di candela: cosa è successo?

View this post on Instagram

• CECILIA E IGNAZIO: CI RIPROVANO Una foto al ristorante Bolognese, a Milano, di poche sere fa, postata da Ignazio Moser, ha riacceso le speranze per i fan della coppia nata al Gfvip. Dopo la rottura burrascosa di quest’estate, che cosa sta succedendo tra Ignazio e Cecilia Rodriguez? I due hanno deciso di riprovarci. Giornalettismo conferma che la coppia era a cena insieme, che i due sono stati ripresi e fotografati durante la cena, che però c’è un alt per la coppia che non ha mostrato lunghe effusioni e affetto. Ma quell’equilibrio di chi sa che deve ricominciare da capo, ricostruendo un qualcosa che per un momento si è rotto. È stato Ignazio a tornare da Cecilia che per ora ha chiesto il tempo giusto per riaccendere il suo cuore. La bella Rodriguez poi è volata a Venezia…