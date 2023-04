Il Cantante Mascherato sospeso? La reazione furiosa di Milly Carlucci

Nei giorni scorsi Dagospia ha reso noto il destino de Il Cantante Mascherato. Secondo il noto portate il debutto del format non è stato eclatante e nonostante tutti gli sforzi di Milly Carlucci di rendere lo show unico, travolgente e a tratti interattivo, il pubblico non sempre essersi appassionato del tutto.

Dagospia ha riferito che Il Cantante Mascherato è prossimo a chiudere. Il programma ha perso la sfida auditel contro Amici, talent di successo condotto da Maria de Filippi con cui è decisamente difficile competere. Milly Carlucci ci tiene ha difendere il suo show e i pettegolezzi diffusi non le sono piaciuti. La conduttrice è intervenuta sui social e ha rassicurato tutti i fan del programma, affermando che la messa in onda de Il Cantante Mascherato è confermata e non ha subito nessuna variazione:

“Eccomi qua per rassicurare tutti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo!” L’edizione in corso è salva e andrà in onda come previsto fino al 22 Aprile, quel che sembra certo è che non avrà una nuova stagione il prossimo anno. Il format non ha avuto quel gap che la dirigenza Rai si aspettava.

Milly Carlucci: “Sono state diffuse notizie false e tendenziose”

L’amata conduttrice è intervenuta anche sull’account social de Il cantante mascherato per difendere il programma. Milly ha infatti accusato tutti coloro che hanno fatto circolare notizie false e tendenziose e non verificate e ha ribadito d’essere molto soddisfatta del lavoro svolto fino ad ora:

“Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile.” Ha poi concluso: “Quello che non si può accettare sono le fake news perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come di qualsiasi altro gruppo, non può essere accettata perché è un danno alla rete, al gruppo di lavoro e all’azienda. Stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere.“