Il Collegio, Stefano de Martino voce narrante: ricorda Amici e Maria

Stefano de Martino è la voce narrante dell’ottava edizione de Il Collegio. L’ex ballerino, oggi conduttore di successo, ha parlato del suo ruolo nel docu- reality. In passato Giancarlo Magalli, Nino Frassica e Simona Ventura hanno raccontato le vicende dei ragazzi scelti per partecipare al format e oggi de Martino è molto fiero d’aver intrapreso quest’esperienza.

A Tv Sorrisi e Canzoni Stefano ha ricordato del suo vissuto ad Amici, per lui è stato una sorta di collegio. Un’esperienza formativa che lo ha catapultato nel mondo dello spettacolo e dove ha potuto realizzare il suo sogno di ballare per lavoro: “Un bel collegio e una bella esperienza. Erano tutte materie che ci piacevano e di cui ci nutrivamo volentieri. Bello e formativo condividere speranze, passioni, un bel nutrimento per l’anima”.

Stefano ha mantenuto un rapporto speciale anche con Maria de Filippi. E’ una persona con cui si confida e a cui rivela tutti i suoi progetti professionali. L’ha sempre sostenuto e incoraggiato e questo ha alimentato la sua sicurezza. Spesso protagonista del gossip a causa della sua relazione tormentata con Belen Rodriguez che l’ha reso padre di Santiago, Stefano oggi sembra avere un nuovo amore, ma per ora non ne vuole parlare.

Stefano de Martino: “Il Collegio? E’ stato gratificante“

Stefano de Martino è molto contento d’essere il narratore de Il Collegio 8, perchè non appare mai in video e essere riconosciuto solo dalla voce è gratificante: “È una cosa che mi lusinga e gratifica. Riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che le cose in qualche modo funzionano e che sei diventato parte della quotidianità delle persone”.

I vertici Rai considerano Stefano de Martino uno dei nuovi volti su cui puntare. Il giovane conduttore tornerà alla guida di Bar Stella, programma di successo in onda in seconda serata e a quanto pare è prossimo a debuttare con nuovi progetti.