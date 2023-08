Il Giappone sospende il lancio di H-IIA e del suo veicolo spaziale per la luna

L’agenzia spaziale giapponese ha sospeso lunedì il lancio programmato di un razzo pronto a far partire un nuovo e inedito veicolo spaziale giapponese per la luna. I forti venti di questi giorni hanno impedito l’avvio dell’operazione all’operatore MHI, Mitsubishi Heavy Industries. Nel 2007, con Selene, il Giappone già intraprese un primo viaggio con una sonda poi precipitata sulla luna e studiate per misurazioni tecniche in orbita e dell’atmosfera lunare.

Nome del razzo: H-IIA

Come spiegano le varie agenzie, il razzo H-IIA è il veicolo di lancio di punta dell’agenzia spaziale giapponese. Altro paese che si inserisce nella corsa satellitare verso la luna e, un giorno, anche verso Marte.

Forte fiducia nel veicolo di lancio e nel successo della nuova missione giapponese per la luna. Le condizioni di vento inadatte nell’alta atmosfera però abbassano le possibilità del successo del lancio al 98%. Il meteo ha quindi portato alla sospensione della missione 27 minuti prima del decollo previsto.

Spiegazione tecnica sospensione missione

La spiegazione tecnica della sospensione del lancio MHI H-IIA l’ha fornita il chief di unità Tatsuru Tokunaga.

“I venti ad alta quota hanno colpito i nostri veicoli per un lancio… che era stato impostato per garantire l’assenza di impatto da detriti caduti al di fuori delle aree pre-allertate“.

Venti forti, quasi 108 chilometri orari, osservati ad un’altitudine di 5000-15.000 metri, ha riferito il responsabile della sicurezza aereospaziale giapponese. In più, diversi tifoni intorno al Giappone potrebbero aver influenzato le condizioni del vento.

Obiettivo: l’esplorazione dell’orbita lunare nel 2024

Al momento, nessuna nuova data di lancio per la Luna, almeno non sono previste operazioni prima di giovedì a causa della mancata programmazione di alcuni processi come il rifornimento del carburante.

MHI e JAXA, che collaborano insieme in questo progetto, affermano che un nuovo lancio potrebbe avvenire entro il 15 settembre. Il veicolo che dovrà atterrare sulla luna si chiama Smart Lander For Investigating Moon (Slim).

Il suo atterraggio era previsto tra gennaio e febbraio 2024 dove una lunga navigazione nell’orbita lunare. Il razzo, con capacità tecniche di alto atterraggio di precisione, trasporta anche un satellite X-Ray Imaging, il suo sviluppo nasce dalla collaborazione tra Jaxa, Nasa e Agenzia Spaziale Europea.