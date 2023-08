Il Mercante in fiera, scelta la nuova gatta nera: ecco chi è FOTO

Dalla prossima stagione Pino Insegno sarà alla guida de L’Eredità che inizierà a Gennaio 2024. Prima l’attore condurrà Il Mercante in fiera, format che risale a qualche anno fa e che ha giù portato al successo. Quando ha annunciato il ritorno in video del game show Insegno ha fatto uno scivolone che ha creato più d’una polemica.

L’ex membro della Premiata Ditta ha infatti rivelato che Ainett Stepens non sarebbe stata più la gatta nera in quanto avanti con l’età: “E’ diventata un po’ grande, sono passati tanti anni. Resta indimenticata icona di quel programma. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni.” Oggi 40enne, la Stephens ha risposto per le rime all’ex colleghe sottolineando che è rimasta delusa soprattutto dal fatto che ancora si considera “vecchia” una donna che supera gli anta.

La polemica fra i due è stata animata per giorni. Secondo alcuni rumors Ainett non avrebbe neanche ricevuto le scuse pubbliche del conduttore. Ora la gatta nera avrebbe un nuovo volto. Secondo quanto riferito da Davide Maggio la produzione del format avrebbe scelto una giovane modella sud americana d’appena 28 anni: “La nuova gatta nera (o carta nera, ancora non è dato sapere) del Mercante in Fiera di Pino Insegno è stata selezionata. E Candelaria Solorzano è la fortunata. Si tratta della modella argentina 28 enne, residente da anni a Milano. Il suo profilo Instagram al momento conta 70,4k followers.”

Candeleria Sorzano è la nuova gatta nera

I vertici Rai hanno deciso di puntare su un volto nuovo. Candeleira Sorzano è una giovane modella argentina, non ha neanche 30 anni e vive a Milano da tempo. Si è trasferita per motivi di lavoro e nel mondo della moda è nota.

La giovane, a quanto pare, non ha mai lavorato in tv ma è pronta per questa nuova avventura. Il suo profilo social è molto attivo. Condivide soprattutto momenti professionali dove appare in tutta la sua bellezza. Di sicuro conquisterà il pubblico di Rai Uno.