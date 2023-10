Il Ministero della Giustizia si prepara ad assumere 11mila addetti ufficio per il processo

Il Ministero della Giustizia sta per annunciare un attesissimo concorso per addetti all’ufficio per il processo entro il 2023.

Sono gli effetti dell’arrivo del Pnrr, che sarà utilizzato anche per migliorare la pubblica amministrazione. Ed è il risultato del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che ha concesso al Ministero il potere di assumere nuovo personale attraverso contratti a tempo determinato, con una durata massima di 36 mesi.

Inoltre, si prevede che il concorso possa coprire oltre 11.000 posti. Presto si avranno anche dettagli sugli stipendi.

L’annuncio del Ministro Carlo Nordio

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato che sono in programma 11.919 assunzioni per l’ufficio per il processo, in aggiunta alle 8.625 già effettuate in tutto il paese.

Questo porterà al reclutamento totale di 20.500 risorse, un notevole aumento rispetto all’autorizzazione originaria di oltre 16.500 posti, distribuiti tra due distinti concorsi. Il primo concorso è stato bandito nel 2021, mentre il secondo, per 8.250 risorse, era previsto nel Piano triennale dei fabbisogni del personale del Ministero della Giustizia per il triennio 2022-2024.

Tuttavia, non è ancora chiaro se il nuovo concorso metterà a bando tutti gli oltre 11.000 posti previsti o se alcune assunzioni avverranno tramite graduatorie esistenti. Per ottenere informazioni dettagliate, sarà necessario attendere l’uscita del bando ufficiale.

Requisiti e procedura concorsuale

In termini di requisiti, il concorso si rivolgerà probabilmente a laureati in discipline giuridiche, con la possibilità di riserve di posti per laureati in economia e scienze politiche. Per conoscere i dettagli esatti dei requisiti, sarà necessario attendere la pubblicazione del bando.

La procedura concorsuale consisterà in una prova scritta unica, seguendo le nuove regole introdotte dalla riforma dei concorsi pubblici, che include la valutazione delle conoscenze linguistiche in inglese e delle competenze informatiche.

La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, concentrati sul diritto pubblico, l’ordinamento giudiziario e la lingua inglese.

Preparazione al concorso

Per prepararsi a questo concorso, è consigliabile iniziare a studiare le materie oggetto d’esame e ad esercitarsi sui test. È già disponibile online un manuale del 2023 per la preparazione al concorso per addetti all’ufficio per il processo del Ministero della Giustizia. Prepararsi con anticipo potrebbe essere la chiave per il successo in questo concorso altamente competitivo.