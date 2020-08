Il nuovo test per il Coronavirus sarà simile a quello della gravidanza

Gli esperti sottolineano già da molto tempo che la fase più importante per quanto concerne il Covid-19 è quella del test, capire se si è positivi al virus è un aspetto fondamentale. Il segreto per contenere il virus è quello di individuare i positivi ed isolarli per il periodo standard affinché non possano contagiare altri. Purtroppo però a causa di svariati fattori non è stato possibile, almeno in Italia, effettuare tamponi nel miglior modo possibile. A prescindere dalla materiale disponibilità dei tamponi, gli esperti hanno sempre criticato i tempi d’attesa per poter conoscere il risultato del test. Nella lotta contro il nemico invisibile la velocità è tutto, capire nel minor tempo possibile chi è positivo permette di salvare vite umane.

I nuovi test per il Covid-19

Arrivano ottime notizie dagli Stati Uniti D’America, la Abbott, celebre società che ha una sede operativa anche nel nostro Paese, ha ottenuto le autorizzazioni dalla Food And Drug Administration americana per il suo esclusivo ed innovativo BinaxNow covid-19 ag card. Il test in questione non è molto dissimile da quello che si utilizza per rilevare una gravidanza ed ha un costo accessibile a tutti, ovvero circa 5 dollari. A prescindere dal costo, che sicuramente ha una notevole importanza, l’aspetto più importante del test è la sua velocità. Utilizzando lo strumento in questione sarà possibile scoprire il risultato in appena 15 minuti, una notizia davvero sensazionale.

Come usarlo

Il test in questione è un piccolo Kit che dovrà essere utilizzato dal personale medico, non è ancora autorizzato l’utilizzo autonomo). Sarà dunque un soggetto specializzato ad effettuare il classico tampone nasale, non appena effettuato provvederà ad aggiungere un particolare reagente chimico che in soli 15 minuti mostrerà il risultato del test. Una linea sta ad indicare la negatività al Covid-19, due invece la positività allo stesso.

Non si sa con certezza se questo test sarà acquistabile anche nel nostro Paese, tuttavia pare che gli esperti si stiano muovendo per creare un prodotto simile e con la medesima efficacia.

