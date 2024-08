Il Rebranding di EdiliziAcrobatica: perché l’azienda ha scelto di diventare “Acrobatica”

In quanti hanno già sentito parlare di edilizia su fune? Non è un tema del tutto nuovo, se si pensa ad esempio alla pulizia dei vetri nei palazzi alti, ma in quanti sanno che è una pratica edile usata anche nelle ristrutturazioni?

In realtà, non è qualcosa di così diffuso, ma un’azienda in particolare ha fatto di questa tecnica la propria punta di diamante. EdiliziAcrobatica è leader nel settore e di recente, in occasione dell’anniversario dei suoi 30 anni, ha deciso di andare incontro a un importante rebranding, diventando Acrobatica.

La scelta non è stata spinta solo da un’esigenza estetica, ma è stata presa soprattutto per andare incontro alle nuove richieste di mercato globale: una scelta strategica utile a riflettere maggiormente il suo approccio dinamico e versatile.

Con questa nuova identità, Acrobatica guarda al futuro con determinazione, mantenendo saldi i suoi principi e continuando a innovare nel campo dell’edilizia su fune, con un’attenzione crescente verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente.

Il Rebranding di Acrobatica: un passo decisivo verso innovazione e sostenibilità

All’inizio del 2024 EdiliziAcrobatica ha finalmente fatto il grande passo, presentando al mondo la sua nuova identità: Acrobatica. Un cambio di nome, di stile, di logo, ma non di sani principi e valori.

In collaborazione con l’agenzia Dentsu Creative, questo passo è stato molto più di una semplice modifica del nome; rappresenta una strategia pensata per esprimere con maggiore chiarezza l’essenza operativa e i valori fondamentali dell’azienda.

La semplificazione del nome da EdiliziAcrobatica ad Acrobatica non è solo un gesto di modernizzazione, ma un atto che intende rafforzare l’immagine di un’impresa flessibile e innovativa, capace di rivoluzionare il settore dell’edilizia tradizionale.

I colori di base, il blu e il giallo, sono stati mantenuti per comunicare la coerenza di ciò che era prima ed è sempre stata, ma il nuovo logo è decisamente rinnovato ed evoca visivamente edifici e abitazioni, simboleggiando le aree di intervento principali dell’azienda.

Il design è stato del tutto aggiornato, con linee più moderne e raffinate, riflettendo in tal modo la precisione e l’efficienza del lavoro su fune. L’intero cambiamento è stato pensato e progettato con attenzione, con il desiderio di mantenere una continuità con il passato, pur portando l’immagine aziendale verso il futuro.

Qualità e sicurezza: i pilastri del successo di Acrobatica

Due grandi principi fondamentali sono le basi di Acrobatica: principi da cui l’azienda è decisa a non discostarsi, ma anzi ad esprimere con maggiore fermezza. Stiamo parlando della qualità e della sicurezza che stanno alla base di ogni loro lavoro.

La sicurezza, in particolare, è una priorità assoluta, non solo per i propri dipendenti, ma anche per tutti coloro che vivono o lavorano negli edifici interessati dalle operazioni di ristrutturazione e manutenzione.

Acrobatica è attiva in numerose città italiane, e le sue squadre, composte da professionisti specializzati, operano secondo protocolli rigorosi che assicurano la massima attenzione alle norme e alla salvaguardia dell’intero edificio e di chi ci abita.

Uno degli elementi distintivi è l’uso della doppia fune usata per i propri lavori in esterna, una tecnica che garantisce una protezione totale contro eventuali intrusioni esterne.

È un approccio che consente di mantenere un ambiente sicuro e senza disturbi per i residenti, minimizzando al contempo l’impatto visivo ed operativo del cantiere. Il tutto senza dimenticare un altro dei propri principi fondamentali, legato alla riduzione dell’impatto ambientale, usando tecniche e materiali ecologici.

Infine, un altro aspetto fondamentale evidenziato, poi, è l’importanza delle certificazioni ottenute, come la ISO 9001:2015 e la ISO 45001:2018, che attestano l’adesione dell’azienda a standard internazionali di qualità e sicurezza.

Progetti di ristrutturazione? Contatta Acrobatica

EdiliziAcrobatica si è trasformata, diventando Acrobatica. Un passo che rappresenta molto più di un semplice cambio di nome: è un segno tangibile dell’impegno dell’azienda a innovare e a mantenere i propri valori fondamentali, come eccellenza, sicurezza e sostenibilità.

Questo nuovo capitolo nella storia dell’azienda dimostra la volontà di continuare a essere un punto di riferimento nel settore, offrendo servizi di alta qualità, con un’attenzione particolare alla sicurezza delle persone e al rispetto per l’ambiente.

Se siete interessati a scoprire di più sui servizi offerti da Acrobatica o desiderate richiedere un intervento personalizzato, è possibile visitare il loro sito web e contattarli attraverso i canali indicati.