Il ristorante più piccolo al mondo si trova in Italia

Il ristorante più piccolo al mondo si trova a Vacone un piccolo paese di 276 abitanti, in provincia di Rieti. Il nome è “Solo per Due“, difatti è un ristorante che ospita solo due persone per pranzo o cena.

Il ristorante è romantico e accogliente, si presenta con un solo tavolo e due sedie per accomodarsi, mai più file o attese inutili.

Il ristorante più piccolo al mondo

Meta ambita sia dai turisti italiani che stranieri è divenuto famoso in tutto il mondo per la sua particolare esperienza che offre a chi lo visita. Le due persone ospitate a pranzo o cena saranno letteralmente viziate per avere un ricordo indimenticabile.

Adatto alle coppie per festeggiare un avvenimento speciale ed unico, aldilà di una semplice cena.

Il ristorante “Solo per Due” è un luogo romantico in cui due innamorati possono suggellare anche una proposta di matrimonio.

Il luogo è unico, una volta entrati attraverso il cancello ci si troverà dinnanzi ad un meraviglioso giardino, dove diverse palme provenienti da tutto il mondo ne faranno un luogo incantato. La struttura che è situata all’interno di un contesto storico risalente al secolo scorso si trova a 70 km da Roma. Intorno ci sono ancora le tracce di un’antica villa romana.

L’incanto e la magia del ristorante Solo per Due

C’è un grande camino dove poter gustare un aperitivo durante le fredde serate invernali. Accanto si trova il libro dei pensieri, dove gli innamorati e coppie che sono passati hanno scritto uno scorcio delle loro storie di vita. Dopo essersi accomodati al tavolo le luci si abbassano e si accendono i candelabri, l’atmosfera diventa magica sembra di essere catapultati in un’altra epoca.

Quando gli ospiti desiderano mangiare, potranno chiamare il cameriere utilizzando un campanellino in argento.

Il menù è particolare, solo prodotti del territorio selezionati e di qualità. Formaggi di pecora, pane e pasta fatti in casa, olio extravergine, carne locale e frutta selvatica. Nulla sarà lasciato al caso.

Come prenotare e quanto costa

Il ristorante “Solo per Due” è aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena. La prenotazione avviene solo tramite mail info@soloperdue.it. É importante inviare via fax la conferma della prenotazione almeno 7 giorni prima. Durante la prenotazione si potrà decidere il tipo di menù, l’evento, il dolce, la musica di sottofondo, i vini, i fiori e l’orario di arrivo. Il prezzo a persona è di 250 euro.

