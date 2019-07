Palacio de Sal, l’hotel di sale in Bolivia, il più particolare del mondo

Uno sguardo all'hotel più innovativo e strano al mondo, il palazzo di sale o Hotel di sale in Bolivia

Avrete sentito parlare del Salar de Uyuni in Bolivia, la più grande salina del mondo

Quello che però quasi nessuno conosce di quei luoghi, è che tra queste meraviglie naturali esiste un hotel interamente fatto di sale, chiamato Palacio de Sal.

Hotel di sale

L’hotel è stato creato nel 1998 dall’architetto Juan quesada valda, che ha avuto l’idea geniale di costruire un hotel interamente di blocchi di sale. Anche in Italia, esattamente in Sicilia abbiamo una spettacolare Cattedrale di Sale.

Questo significa che le pareti, soffitti, tavoli, sedie e tutti gli altri arredi della camera sono tutti creati usando cubi di sale da tavola.

Chiaramente, questa è stata una scelta conveniente perché la zona circostante è sede di uno dei maggiori poli estrattivi di cloruro di sodio.

E’ ovviamente anche un modo artistico e intelligente di sfruttare le caratteristiche naturali del luogo e di convogliare, attraverso l’innovazione di questa struttura, un nutrito numero di turisti.

Struttura dell’ hotel di sale

L’hotel è ampio più di 48.000 metri quadrati e dispone di 30 camere e suite, 21 delle quali sono camere standard dove le pareti, letti, tavoli e anche i soffitti (a forma di igloo) sono stati costruiti con il sale.

Ognuna di queste camere dispone di bagno privato, acqua calda e fredda, un telefono, un piccolo salotto e ovviamente, il riscaldamento per poter rendere la struttura accogliente anche d’inverno.

Le altre nove camere sono suite di alto livello, dai prezzi abbastanza proibitivi e dotate di ogni comfort vi venga in mente. Zona giorno, bagno con idromassaggio, elettrodomestici hi-tech e tutto quello che vi può venire in mente.

Per i più tecnologici niente paura, l’hotel anche se in una zona poco servita della Bolivia, dispone di una moderna e veloce connessione wi-fi gratuita che lo copre per intero, inclusa l’area circostante.

Ristorante e cucina tipica della salina

L’hotel dispone anche di un ristorante, El Meson, specializzato in un piatto chiamato pollo salato, che ovviamente, è il “pezzo forte” culinario della zona.

C’è anche una scala a chiocciola e una hall con pavimenti, pareti e mobili interamente creati con blocchi di sale.

Si ci può rilassare nella zona ricreativa con un camino e una ampia piscina, e tra le varie particolarità, troviamo anche un tavolo da biliardo in sale (escluso il tappeto e le buche ovviamente)

Posizione dell’hotel

La posizione dell’hotel sul salar de uyuni è speciale, immersa in un contesto naturale atipico e molto suggestivo.

La struttura di sale è immersa in una salina di 4500 metri quadrati e circondato interamente da una spessa crosta in sale.

È straordinariamente piatta, il dislivello tra i due estremi infatti è solamente di un paio di metri, e data la conformazione dell’hotel, è possibile guardare in quasi ogni direzione i colori del tramonto riflettersi sulle texture create dal sale.

I prezzi delle camere partono da 177 dollari a notte per una camera standard, colazione inclusa, mentre per le suite si parte da quasi il triplo del prezzo (decisamente salati per restare in tema).

Occorre prepararsi bene ad un viaggio di questo tipo, e preparare le valigie, sapendo bene quale sarà il nostro periodo di vista e cosa aspettarci.

Durante la stagione delle piogge, l’area visitabile è molto ridotta (circa 9 miglia scrive la direzione dell’Hotel) a causa dei cambi geografici che il costante afflusso d’acqua piovana provoca alla salina.

Durante la stagione secca invece è possibile sentire freddo a causa di un effetto di rilascio termico legato al sale.

Itinerari per raggiungerlo

Come potrete immaginare, questo hotel è abbastanza lontano dal sentiero battuto. Dovrete prima arrivare a La Paz, la capitale della Bolivia, per poi ripartire verso l’hotel.

L’American Airlines vola all’aeroporto internazionale di El Alto (LPB) da Miami (MIA), ma molti voli europei, arrivano a La Paz attraverso una (o più) fermate in vari hub latino-americani come Bogotà (BOG) o Lima (LIM).

Da La Paz, a meno di non voler passare un giorno o due tra corriere e diligenze, l’unica possibilità è quella di prendere un volo su Amaszonas Airlines che ha la partnership con Air Europa, aerolineas argentinas, Copa e GOL .

Si può anche prendere autobus e treni da La Paz per le saline, ma attenzione alle truffe e a tenere d’occhio i vostri effetti personali se si decide di prendere questa strada, in quanto la criminalità in Bolivia è purtroppo un fenomeno molto presente.

Assicurati di controllare anche i requisiti di visto e passaporto per visitare la Bolivia quando pianifichi il tuo viaggio per assicurarti di avere la documentazione adeguata per entrare nel paese.

Non dimentichiamo gli effetti benefici per la salute

Non per ultimo, sono ben note le proprietà benefiche del cloruro di sodio (si pensi ad esempio a tutti i vantaggi respiratori che porta anche solo villeggiare al mare qualche settimana).

La direzione stessa dell’hotel, promette infatti un rilevante miglioramento respiratorio, sonni profondi e tranquilli e un miglioramento qualitativo nell’umore (effetti molto simili appunto a quelli prodotti dall’aria di mare).