Il successo non ha trasformato Emma Marrone

Il successo non ha per niente cambiato Emma Marrone. Un caso unico che raro nel mondo dello spettacolo. In molti casi, il troppo successo può trasformare completamente l’artista di turno in una sorta di dottor Jekyll e del signor Hyde. Non è il caso della cantante Emma Marrone. Lei è rimasta la stessa di sempre.

Prima di diventare una cantante di fama, vincendo l’edizione 2010 del talent ‘Amici’ di Maria De Filippi, svolgeva un lavoro da comuni mortali. Lavorava come commessa in un negozio nel suo paese di origine, Aradeo (Puglia). Di solito può accadere che una volta conquista la fama si possa voltare le spalle al proprio passato, ritenuto ingombrante e imbarazzante. Un passato da nascondere ma non è questo il caso.

Emma e la sua ex datrice di lavoro. Un rapporto ancora vivo

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più, l’ex datrice di lavoro della cantante, racconta il loro rapporto. Un rapporto semplice e sincero.

“Emma era una brava commessa. Aveva un carattere schietto, non le mandava mai a dire. Ci metteva il cuore, voleva fare la cantante ma non aveva ancora ottenuto nulla. E per non pesare sulla famiglia, lavorava qui con me. Era molto attenta ad aiutare gli anziani”

“Non è per nulla sparita: quando torna dai genitori passa sempre a salutarmi”.

Inoltre la signora Claudia ha raccontato anche un aneddoto relativo alle visite della sua ex dipendente. Ogni volta che va da lei, compra sempre qualche abito e alla domanda: “Ma tu sei vestita dai migliori stilisti e compri qui da me” ha risposto semplicemente: “Questi tuoi vestiti mi piacciono”. Dimostrazione che nulla in lei è cambiato.

Dalla musica al cinema. La sua nuova strada

Dalla carriera di musicista a quella di attrice grazie al regista Gabriele Muccino che l’ha voluta come protagonista per il suo ultimo film ‘I Migliori Anni’ in uscita a febbraio 2020. Una svolta interessante per la stessa Emma che reciterà al fianco di noti attori come Savino, Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

