Il trucco del calabrone per addormentarsi velocemente

Non riuscire a dormire o non riposare in modo adeguato significa aumentare i livelli di stress e peggiorare la qualità della vita. La difficoltà ad addormentarsi e un sonno agitato sono preludio di stanchezza diurna, irritabilità, difficoltà di concentrazione e incapacità di memorizzazione.

Se il vostro problema è che vi girate e rigirate nel letto per ore prima di prendere sonno dovete provare il trucco del calabrone. Sappiamo che siete delusi dai tanti precedenti tentativi – contare le pecore, digitare lievi pressioni su determinate zone del corpo, respirare con tecniche svariate – ma provare la nuova tecnica potrebbe significare una svolta sorprendente.

La tecnica del calabrone, come funziona

Il metodo del calabrone aiuta ad addormentarsi più velocemente e aumenta i livelli di serotonina. Il trucco è stato condiviso da Sammy Marco, un’esperta del sonno, e consiste nel ronzare come un’ape per aumentare la serotonina. Fondamentale anche il contesto. Bisogna spegnere le luci, sdraiarsi comodamente sulla schiena e poi iniziare ad emettere il suono di un calabrone per circa dieci minuti.

Nello specifico si deve prima inspirare e poi canticchiare mentre si espira. Questa tecnica permette di rilassare la mente e liberarsi delle emozioni negative accumulate durante la giornata. Nel frattempo aumenta lo stimolo della serotonina chimica del cervello, l’ormone responsabile del miglioramento dell’umore.

Per rendere la tecnica ancora più efficace può essere utile, secondo l’esperta del sonno, creare un rituale rilassante della buonanotte. Bere un bicchiere di latte caldo oppure leggere un libro o curare la pelle. L’importante è che si dedichi del tempo – da 30 minuti ad un’ora – per rilassare corpo e mente prima di mettersi a letto.