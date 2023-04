Ilary Blasi compleanno con Bastian: ecco cosa le ha regalato l’imprenditore

Primo compleanno da separata per Ilary Blasi che oggi compie 42 anni. La conduttrice ha festeggiato con il suo neo compagno, l’imprenditore Bastian che non ha mancato di sorprenderla riservandole dei festeggiamenti esclusivi. Ilary non poteva non condividere il suo momento felice su Instagram dove ha pubblicato alcune storie.

Bastian ha organizzato per lei una romantica cena a lume di candela, un momento dedicato alla conduttrice fatto di coccole e attenzione. Ovviamente Ilary ha apprezzato tanta cura e dedizione. Abito nero effetto sottoveste, capelli sciolti, la conduttrice è arrivata in una location da sogno dove è stato allestito un tavolo per due. L’atmosfera è perfetta, tutto molto romantico con tanto di petali di rosa e champagne.

- Advertisement -

La conduttrice de L’Isola dei famosi è apparsa appagata e soddisfatta oltre che molto sorpresa del dono ricevuto. Le attenzione di Bastian sono state gradite dall’ex signora Totti che orma si è lasciata alle spalle il passato e sembra non essere toccata dal gossip che l’ha perseguitata negli ultimi mesi. Del resto sta definendo le ultime pratiche della separazione e la relazione con Bastian dura già da qualche mese e sembra essere qualcosa di più di un semplice flirt.

Ilary Blasi Instagram

“Buon compleanno amore mio” , la dedica di Bastian

“Buon compleanno amore mio”, ha scritto Bastian rivolgendo i suoi più sinceri auguri alla conduttrice. Ilary ha ricevuto gli auguri di tantissimi fan, ma anche dalla figlia Chanel che ha voluto manifestare tutto il suo amore alla mamma: “Non cambiare mai”.

- Advertisement -

Chanel somiglia molto alla mamma, spesso si ispira a lei per i suoi outfit. È anche legata al papà e a quanto pare è riuscita a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori nonostante una separazione travolgente sia per lei che per i fratelli.