Ilary e Totti situazione tesa in tribunale: l’invito del magistrato

La situazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sempre più tesa. Secondo alcuni rumors i due ex coniugi sarebbero sempre più distanti e non avrebbero trovato il modo di pianificare i loro interessi in comune. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza per la separazione e secondo quanto riferito dal Corriere della sera le cose non avrebbero una facile risoluzione.

Il noto quotidiano ha infatti riferito che dopo 4 ore d’udienza i due ex coniugi non si sono rivolti la parola neanche per un momento. Ognuno è fermo sulle sue posizioni e non è disponibile a cedere di un passo. Ilary avrebbe rifiutato un congruo assegno mensile per i figli ed è determinata a difendere la sua casa all’Eur dove ha anche dormito Bastian: cosa che ha particolarmente infastidito l’ex capitano dell’As Roma.

Ilary non avrebbe chiesto gli alimenti per se stessa e questo perchè attualmente guadagna molto più dell’ex marito. Oltre ai beni in comune i due devono decidere sull’affidamento congiunto dei figli e anche qui non riescono a trovare un accordo. Sembra inoltre che Totti grazie al consigli di Noemi sia arrivato in tribunale con un plico di molte pagine contenente argomentazioni per contrastare l’ex moglie.

Francesco Totti e Ilary Blasi è guerra

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è guerra! I due sono determinati a darsi battaglia e sono fermi sulle loro richieste. A percepire la tensione in aula il magistrato che ha presieduto l’udienza e che ha invitato i due a ridimensionarsi e a comprendere meglio cos’è giusto per il loro futuro e quello dei figli.

Il magistrato ha invitato la coppia, rappresentata dal fior fiore dei legali della capitale, a trovare un accordo e evitare l’estenuante battaglia in tribunale che li sottoporrebbe ad una continua pressione mediatica. I due hanno tempo fino all’Estate per riuscire a risolvere le cose in modo civile.