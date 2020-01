Iliad, Poste Mobili e Kena: le migliori offerte di Gennaio

Con l’arrivo del nuovo anno sono arrivate anche le nuovissime offerte da parte di tanti operatori telefonici. In questo campo la concorrenza è davvero spietata, ogni giorno si sentono offerte nuove e super convenienti ma quale scegliere tra le offerte Iliad, PosteMobili e Kena?

Iliad

Con l’arrivo di Iliad sul mercato qualcosa è cambiato, Iliad infatti ha immediatamente offerto servizi vantaggiosi a prezzi molto bassi per sbaragliare la concorrenza e conquistare una fetta di mercato. L’offera più vantaggiosa di Iliad è Giga 50! Essa ricomprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri, fissi e non, nazionali, Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso alcuni Paesi esteri, 50 Gb ogni mese in 4G. È quest’ultimo dettaglio che la rende sicuramente molto appetibile, 50 Gb al mese ad 8 euro al mese è davvero un’ottima offerta.

PosteMobili

PosteMobili offre, esclusivamente online, il pacchetto Creami Wow Weekend al modico prezzo di 5 euro al mese. Questa è sicuramente un’offerta molto economica presente sul mercato ed offre un vero e proprio pacchetto completo contenente minuti, messaggi (sms) e internet per il proprio cellulare.

Più precisamente, stiamo parlando di minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 10 Gb in 4G al mese con velocità di 150 Mbps e svariati extra come “Ti Cerco, avvisi di chiamate ecc”.

Kena Mobile

Tra le offerte vantaggiose di Gennaio 2020 non possiamo non citare Kena 5,99 Flash. Questa offerta però non si rivolge a tutti, può essere attivata solo da chi richiede una portabilità da un operatore virtuale. Cosa comprende l’offerta:

Minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionaliSMS illimitati verso tutti i mobili nazionali, 70 GB al mese con velocità 4G.

C’è da considerare che KenaMobile è un operatore virtuale che utilizza la rete TIM per erogare a tutti i suoi servizi. Questa può essere un’ottima notizia per la ricezione del segnale.

La scelta è sicuramente ardua e per non sbagliare occorre valutare quali siano le proprie esigenze prima di sottoscrivere il contratto.

