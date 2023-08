Impasto per bomboloni salati in friggitrice ad aria, morbidi e filanti

Ecco una ricetta che non potete farvi assolutamente sfuggire. I bomboloni salati in friggitrice ad aria sono perfetti per offrire ai vostri ospiti un goloso aperitivo o da portare a tavola come antipasto. Questo elettrodomestico si rivela particolarmente duttile soprattutto con i prodotti da forno, conferma ne è il gran numero di ricette che si possono realizzare. Seguendo i nostri passaggi passo passo potrete preparare dei bomboloni salati veramente gustosi fa farcire come meglio credete.

Se volete provare altro, ecco come fare i Panini ripieni in friggitrice ad aria, facili veloci e dal ripieno filante.

- Advertisement -

La cucina è arte

Ingredienti bomboloni salati in friggitrice ad aria

300 g di farina manitoba

1 uovo

50 g di burro

8 g di lievito di birra fresco

6 g di sale

50 ml di acqua

130 g di patate lesse

Scamorza q.b

prosciutto cotto q.b

Procedimento

Bollite le patate, togliete la buccia e frullatele o schiacciate con i rebbi di una forchetta. Trasferite la purea che avrete fatto raffreddare nella ciotola dove avete inserito in precedenza l’acqua tiepida e il lievito, sciolto, e dove avete aggiungeto la farina, l’uovo, il burro ammorbidito e il sale. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo.

- Advertisement -

Quando l’impasto sarà compatto e omogeneo trasferitelo in una ciotola e fatelo lievitare fino a che triplichi., per circa 1-2 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, stendete l’impasto con un matterello e formate dei dischi tutti uguali. Farcite i dischi a piacere con scamorza e prosciutto cotto.



Spennellate infine i bordi con acqua e copriteli con un altro disco, sigillandoli bene. Lasciate riprendere la lievitazione per circa 1 ora prima di cuocere i bomboloni salati. Un trucco è adagiare ogni bombolone farcito su un pezzetto di carta forno tagliata a misura.

Cottura

Riscaldate la friggitrice ad aria a 200°C per qualche minuto. Spennellate nuovamente i bomboloni con un po’ di olio e cuoceteli per circa 10 minuti, fino a quando diventano dorati e gonfi. A metà cottura girateli e date un ulteriore puff di olio. Sfornate i bomboloni salati e lasciali raffreddare leggermente prima di servirli.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice, potrebbero servire 8 minuti invece di 10.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

Per un’alternativa, provate a farcire i bomboloni salati con una combinazione di spinaci freschi, feta sbriciolata e pinoli tostati.

Se siete alla ricerca di un’opzione particolare, optate per un ripieno di tonno in scatola misto a pomodori secchi tritati, olive nere e un pizzico di origano.