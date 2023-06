Panini ripieni in friggitrice ad aria, facili veloci e dal ripieno filante

I panini ripieni in friggitrice ad aria sono una soluzione veloce e sfiziosa per avere un buon pasto veloce e goloso. Questa ricetta è pensata per dei panini in forma circolare, ma potrete essenzialmente utilizzare quello che volete, basta privarlo della mollica interna.



Vi forniremo una preparazione di base ma ovviamente, com’è giusto che sia per un panino, potrete farcirlo come meglio credete. Variate e fate esperimenti, la cucina del resto è un’arte.

Per questa preparazione potete anche utilizzare il pane che avete in dispensa da un po’ e non più freschissimo. Se volete provare qualche altro piatto veloce ecco come fare una Focaccia velocissima in friggitrice ad aria senza lievitazione.

La cucina è arte

Ingredienti panini ripieni in friggitrice ad aria

4 panini in forma circolare

4 uova

300 g di mozzarella

200 g spinaci cotti

sale, pepe e olio evo

1 spicchio d’aglio

4 cucchiai di formaggio grattugiato

Latte q.b

Procedimento

Tagliate i panini nella parte superiore con un coltello per aprirli e farcirli facilmente. In una padella, fate saltare gli spinaci con olio, uno spicchio di aglio, sale e pepe a piacere.

Tagliate la mozzarella a fette e fatela scolare. Riempite i panini con una fetta di mozzarella alla base, poi gli spinaci, un’altra fetta di mozzarella e un uovo crudo senza romperlo, insieme ad abbondante formaggio grattugiato sopra. Spennellate il panino con del latte.

Cottura

Posizionate i panini nella friggitrice ad aria pre-riscaldata a 200°C per 2 minuti e cuocete a 170 gradi circa 8 minuti o finché risultano dorati e croccanti.

Le tempistiche possono variare leggermente sia in base alla marca della vostra friggitrice, sia dai gusti personali.

Consigli

Servite i panini ripieni caldi e gustateli a piacere con salse o contorni di accompagnamento.

Per una variante a base di carne, aggiungete il prosciutto cotto con fette di mozzarella e delle verdure grigliate di stagione.

Per un tocco più piccante che non guasta mai, provate con del peperoncino da aggiungere al ripieno insieme al formaggio per dare ai vostri panini ripieni un po’ di brio extra.

