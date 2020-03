Imu e Tari: al vaglio l’ipotesi di sospensione sino al 30 novembre

In arrivo un meccanismo che permetterebbe agli enti locali di sospendere Imu, Tari e altri tributi locali fino al 30 novembre in cambio di un prestito da Cdp sostenuto dalla garanzia statale.

Dopo il Decreto Cura Italia il Governo sta preparando la bozza per quello che sarà il prossimo da pubblicare ad aprile, a ridosso ormai della scadenza delle misure restrittive imposte al 3 aprile che sarà sicuramente prorogata.

Nella bozza per il momento quasi sicuramente ci sarà la previsione di sospendere tributi locali sino al 30 novembre, tra cui i più importanti sono l’Imu (Imposta Municipale Propria) e la Tari (Tassa sui rifiuti). In quest’ottica, lo Stato fungerebbe da garante di ultima istanza tramite la Cassa depositi e prestiti.

Sospensione tributi locali: la facoltà è dell’ente territoriale

Quella che sarà quasi sicuramente la prossima misura contenuta nel decreto di aprile riconosce la piena autonomia tributaria ai Comuni e gli altri enti territoriali. Sarà ciascun comune, infatti, a decidere se sospendere questi tributi o meno.

E’ una decisione non facile da considerare tenendo conto del mancato introito per le casse comunali. Si parla di circa 10 miliardi dell’acconto Imu di giugno e 5 miliardi delle prime rate sulla Tari, per non parlare di altri 2 miliardi per i tributi più piccoli, come l’imposta di pubblicità o l’occupazione del suolo pubblico.

Sospensione di mutui e debiti commerciali

Oltre ai tributi locali il Governo potrebbe inserire nel decreto da approvare ad aprile anche la sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e debiti commerciali. Il nuovo programma di misure, quindi, dovrebbe richiedere agli enti territoriali il sacrificio di congelare per tutto l’anno anche il pagamento delle rate (di quota capitale) di tutti i prestiti, sia quelli contratti con Cdp che quelli sottoscritti con le banche.

Lo Stato fungerà da garante con la CDP

Lo Stato riconoscendo la piena autonomia tributaria ai comuni e gli enti locali, fungerebbe poi da garante trami te la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che costituisce appunta una banca statale che ha come mission principale quella di partecipare nel capitale di rischio delle PMI, quotate e non, profittevoli e ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese.

La CDP ha come fonte di credito principale il risparmio postale italiano pari a circa 250 miliardi di euro. Ad esso poi si aggiunge il valore delle obbligazioni di investitori istituzionali e al dettaglio. Tali risorse vengono destinate allo Stato in prima linea e poi agli enti territoriali. Rientrano tra i soggetti destinatari anche le imprese che operano all’estero e per i progetti immobiliari, infrastrutturali e finanziari ritenuti strategici per il Paese.