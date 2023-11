Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà il 15 dicembre 2023 in esclusiva su Disney+

Il lungometraggio Lucasfilm Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo capitolo dell’epico e iconico franchise, arriverà il 15 dicembre 2023 in esclusiva su Disney+. Eroi senza tempo, un documentario che illustra la creazione del leggendario eroe archeologo, debutterà lo stesso giorno sulla piattaforma streaming.



Eroi senza tempo, diretto dall’acclamato documentarista Laurent Bouzereau, esplora il fascino duraturo di Harrison Ford e la sua formazione, compreso il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e nell’iconica saga di Indiana Jones, insieme all’impatto e all’ispirazione generati dai film.

Si tratta di uno sguardo approfondito su un momento incredibile della storia del cinema, quando Steven Spielberg e George Lucas hanno riunito un team creativo straordinario per collaborare a un’altra pietra miliare, con filmati mai visti prima e interviste a Ford, Spielberg, Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, James Mangold e molti altri.





Laurent Bouzereau è un regista pluripremiato e un autore di best-seller.

Tra i suoi lavori figurano i documentari di HBO Mama’s Boy, basato sul best seller di Dustin Lance Black, e Natalie Wood: Un ritratto intimo (Natalie Wood: What Remains Behind – Sundance 2020), e l’acclamata serie di Netflix/Amblin Television Five Came Back (con la voce narrante, nella versione originale, di Meryl Streep, vincitrice di un Emmy®), con Steven Spielberg come produttore esecutivo.





Indiana Jones e il Quadrante del Destino,

che ha debuttato nelle sale italiane lo scorso 28 giugno e ha incassato oltre 380 milioni di dollari al botteghino mondiale, è un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo, interpretata da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

Diretto da James Mangold e scritto da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.