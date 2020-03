INPS e numeri utili per gli aiuti dell’emergenza coronavirus: numero verde e lista

In piena emergenza pandemia del Coronavirus, il Governo Conte sta cercando di adottare quante più misure possibili per la tutela prima della salute e poi del settore economico dell’intero Paese.

I Decreti arrivano a pioggia, aggiornando giorno dopo giorno gli italiani sui comportamenti da adottare.

Sulla scia di quanto varato, i diversi enti come per esempio Poste si adeguano, adottando le proprie misure e pubblicando i diversi regolamenti e circolari illustrative. Tra le figure più attive, in questo caso, c’è anche l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

In questo clima di emergenza, l’Istituto ha potenziato i canali di informazione e assistenza relativamente le modalità su come ottenere gli aiuti statali.

Decreto Cura Italia, i numeri dell’INPS per ricevere assistenza

L’INPS ha potenziato le reti di comunicazione con gli utenti italiani.

Rimane attivo il Contact center nazionale al numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile, oltre al canale Internet e all’app mobile.

Dal canale online, sono previsti inoltre cassetti previdenziali dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati e caselle di posta dedicate per gli enti di patronato.

Come comunicare con l’INPS

Il Contact center, laddove non fosse in grado di erogare il servizio richiesto dall’utente, attiva una comunicazione alla sede INPS competente che provvede al tempestivo riscontro anche ricontattando telefonicamente l’utente.

In questa fase di emergenza, le strutture INPS si impegnano a contattare l’utente entro le successive 24/48 ore attraverso i canali indicati dal cittadino:

Servizio online INPS Risponde , presente sia nella sezione “Contatti” del portale istituzionale e sia nell’app INPS Mobile, accessibile con o senza PIN;

, presente sia nella sezione “Contatti” del portale istituzionale e sia nell’app INPS Mobile, accessibile con o senza PIN; Cassetti previdenziali dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, artigiani e commercianti, datori di lavoro domestico, agricolo, parasubordinati etc.) e caselle di posta dedicate per gli enti di patronato.

Anche in questi casi la richiesta di servizio dell’utente viene inoltrata alla sede INPS competente che provvede al tempestivo riscontro anche ricontattando telefonicamente l’utente.

A tutto ciò si aggiunge che, in sostituzione del normale sportello di front office fisico, è stato attivato un servizio telefonico potenziato attraverso l’istituzione di task force provinciali, attive dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Questo servizio garantirà all’utenza una risposta immediata e diretta sulle prestazioni della sede, valutando eventuali particolari esigenze.

Tutti i numeri provinciali dell’INPS

Le scelte dell’Istituto fanno seguito all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni precedentemente previste solo per alcune zone del Paese.

L’INPS ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici e integralmente assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale, attivi con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (8.30 – 12.30).

Di seguito, i numeri degli uffici territoriali: